عاجل.. موعد تغيير الساعة رسميًا إلى التوقيت الشتوي 2025 في مصر

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، يتزايد بحث المواطنين عن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025، خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء المصري الموعد الرسمي لتطبيقه وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، والذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي في البلاد، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

وفقًا للقانون، يتم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، على أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في اليوم التالي مباشرة.

وبناءً على ذلك، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، ليبدأ التوقيت الشتوي رسميًا مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وخلال عملية التحويل، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، أي أنه عندما تشير الساعة إلى 12:00 منتصف الليل، يجب إعادتها إلى 11:00 مساءً، ليبدأ بذلك العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في مصر.

خطوات ضبط الساعة للتوقيت الشتوي 2025

لضمان دقة التوقيت وعدم حدوث ارتباك، يمكن للمواطنين ضبط الساعة بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات الهاتف أو الجهاز الإلكتروني. اختيار ضبط الوقت أو الساعة. تأخير الساعة ساعة واحدة للوراء (من 12:00 إلى 11:00). تفعيل خيار الضبط التلقائي للوقت لضمان تحديث الساعة بشكل أوتوماتيكي.

تطبيق هذه الخطوات يضمن الانتقال السلس إلى التوقيت الشتوي دون أي تأثير على المواعيد أو جداول العمل.

لماذا يتم تعديل الساعة يوم الجمعة؟

اختار القانون يوم الجمعة ليكون الموعد الرسمي لتغيير الساعة سواء في بداية أو نهاية التوقيت الصيفي، وذلك للأسباب التالية:

لأنه إجازة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، مما يقلل من فرص حدوث ارتباك أو أخطاء في المواعيد.

في أغلب قطاعات الدولة، مما يقلل من فرص حدوث ارتباك أو أخطاء في المواعيد. يمنح المواطنين فرصة للتأقلم مع التغيير الزمني دون أن يؤثر ذلك على سير العمل في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة.

خلفية عن التوقيت الصيفي والشتوي في مصر

يُذكر أن مصر كانت قد توقفت عن تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 7 سنوات، قبل أن تعود إليه مجددًا في الجمعة الأخيرة من أبريل 2023، حيث يتم في بدايته تقديم الساعة 60 دقيقة، بينما يتم تأخيرها بنفس المدة عند بدء التوقيت الشتوي.

أما التوقيت الشتوي، فهو النظام الزمني الطبيعي الذي تعتمد فيه الدولة التوقيت المحلي دون أي تعديل، ويتماشى مع خطوط الطول التي تمر عبر البلاد. ويستمر العمل به عادة خلال فصلي الخريف والشتاء.

نبذة تاريخية عن التوقيت الشتوي عالميًا

نشأ مفهوم التوقيت الشتوي في القرن التاسع عشر لتسهيل التنبؤ بالطقس وتنظيم مواعيد السفر بالقطارات، ثم تم تعميمه عالميًا في القرن العشرين مع اعتماد المناطق الزمنية المختلفة.

ويُعرَّف التوقيت الشتوي في كل منطقة زمنية بأنه الإزاحة الأساسية عن التوقيت العالمي الموحد (UTC)، بينما يُضاف أو يُلغى تعديل خلال فترات التوقيت الصيفي.

اقرأ أيضًا:

موعد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 وأثره على الحياة اليومية



موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. زود ساعتك 60 دقيقة

