جسمي باظ من الرقص.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حالتها الصحية

كشفت الفنانة والراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها الصحية الحالية، مؤكدة أنها تمر بمرحلة دقيقة بعد خضوعها لعملية جراحية في فقرات الظهر لعلاج الغضروف، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لعملية أخرى في الركبة خلال الأيام المقبلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

معاناة طويلة مع آلام الظهر والرقبة

قالت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد إنها تعاني منذ فترة طويلة من آلام شديدة في الظهر والرقبة نتيجة تآكل بعض الفقرات في منطقة الرقبة اليسرى، ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا لتثبيت الفقرات وتخفيف الضغط على الأعصاب.

وأوضحت أنها ستخضع خلال الأيام المقبلة لتركيب 3 مسامير في العمود الفقري، وهو ما سيتطلب بعدها الالتزام بالنوم على لوح خشبي لفترة من الوقت حتى تستقر حالتها الصحية وتتعافى بشكل كامل.

عملية جديدة في الركبة قريبًا

أشارت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة، إلى أنها ستُجري عملية جراحية ثانية في الركبة خلال الأسبوع المقبل، في نفس المستشفى ومع نفس الطبيب الذي أجرى لها العملية السابقة، موضحة أنها كانت قد خضعت من قبل لعملية تركيب مفصل في الركبة اليمنى.



وقالت بأسى: «عضمي كله بايظ بسبب الرقص والاستعراضات اللي كنت بعملها زمان، كله حل عليا مرة واحدة دلوقتي، بس الحمد لله على كل حال»، مؤكدة أن ما تمر به هو نتيجة سنوات طويلة من المجهود الفني على المسرح والاستعراضات التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

رسالة طمأنة للجمهور

ورغم الألم، حرصت الفنانة الكبيرة على طمأنة جمهورها ومحبيها، قائلة إنها بخير وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مضيفة: «أنا الحمد لله بخير، وبشكر كل اللي سأل عني واهتم بحالتي، محبتكم هي اللي مخلّيانة أتحمل».



وأشارت إلى أنها تأمل في أن تتعافى سريعًا لتستعيد نشاطها المعتاد وتواصل حياتها بشكل طبيعي، مؤكدة أن العمليات الجراحية التي تُجريها هدفها الوحيد هو تحسين حالتها الصحية واستعادة قدرتها على الحركة بحرية.

نجوى فؤاد.. مسيرة فنية طويلة وعطاء مستمر

تُعد نجوى فؤاد واحدة من أبرز نجمات الاستعراض والسينما في مصر والعالم العربي، وقدمت على مدار عقود طويلة أعمالًا فنية خالدة جمعت بين الرقص والتمثيل، وبرغم تقدمها في العمر، لا تزال حاضرة في قلوب جمهورها، الذي يتابع أخبارها ويحرص على الاطمئنان عليها باستمرار.

بهذه الرسالة الإنسانية، اختتمت الفنانة نجوى فؤاد حديثها بدعاء أن يمن الله عليها بالشفاء العاجل، معربة عن امتنانها لكل من وقف إلى جانبها في محنتها الصحية.

وأكدت أنها تتعامل مع الأزمة الحالية بروح قوية وإيمان كبير، آملة أن تكون المرحلة المقبلة بداية جديدة مليئة بالصحة والعافية بعد رحلة طويلة من التعب والمعاناة.

