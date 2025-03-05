نجوى فؤاد تكشف معاناتها الصحية وتطلعاتها للحج"تفاصيل "

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن معاناتها الصحية المستمرة، حيث خضعت لثلاث عمليات تردد حراري بالإضافة إلى جلسات علاج طبيعي، إلا أن حالتها لم تتحسن. وأوضحت أنها لم تتلقَّ دعماً من نقابة المهن التمثيلية بعد أزمتها الأخيرة، رغم زيارة النقيب أشرف زكي لها، الذي أبلغها بأن قيمة المعاش لن تتجاوز 700 جنيه، وهو ما أثار دهشتها بعد أكثر من 40 عاماً من العمل الفني، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

الاعتذار عن الأعمال الفنية بسبب المرض

أكدت نجوى فؤاد أنها لا تزال قادرة على المشاركة في الأعمال الفنية، لكنها غير قادرة على تنفيذ متطلبات المخرجين بنسبة 100%، بسبب صعوبة الحركة وصعود السلالم. وأشارت إلى أنها اعتذرت عن عرضين دراميين مؤخرًا بسبب ظروفها الصحية.

علاقاتها بزملائها في الوسط الفني

كشفت نجوى فؤاد عن قلة الفنانين الذين يطمئنون على حالتها الصحية، مشيرة إلى أن الفنانات يسرا، فيفي عبده، منة جلال، ومنة فضالي هن الوحيدات اللواتي تواصلن معها في الفترة الأخيرة.

التدين والرغبة في الحج

أوضحت نجوى أنها تحرص على قراءة القرآن والصلاة، لكنها لا تستطيع الصيام بسبب الأدوية التي تتناولها. كما عبّرت عن رغبتها الشديدة في أداء فريضة الحج، بعدما أدت العمرة مرتين، متمنية الشفاء لتحقيق هذا الحلم.

الوحدة وافتقاد الأمومة

تحدثت الفنانة عن إحساسها العميق بالوحدة، ليس فقط بسبب فقدان والدتها، ولكن أيضًا لأنها لم تُنجب أطفالًا. وأشارت إلى أنها حاولت تعويض هذا الشعور بتبني فتاة، إلا أنها لا تراها حاليًا، مما زاد من إحساسها بالعزلة.

رغبتها في العودة لزوجها السابق

في حديث صريح، أكدت نجوى أنها تتمنى العودة إلى زوجها السابق سامي الزغبي، مشيرة إلى أنها لم تكن تهتم به بالشكل الكافي بسبب انشغالها بالعمل، وأضافت: "مفيش بني آدم مبيغلطش".

انتقادها لمواقع التواصل الاجتماعي

عبّرت نجوى فؤاد عن رفضها القاطع لمنصة "تيك توك"، واصفة إياها بأنها "تُفسد أخلاق الجيل الجديد والقديم"، مؤكدة أنها لا تؤيد استخدام هذه المنصة بأي شكل.

تبرعها بملابسها لصديقاتها

كشفت الفنانة عن قيامها بتوزيع جزء من ملابسها على بعض زميلاتها، ومن بينهن الفنانة لبلبة، التي طلبت منها المساعدة في العثور على "بدل رقص" من أجل دور جديد، فما كان من نجوى إلا أن أهدتها ثلاث بدل من مجموعتها الخاصة.

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