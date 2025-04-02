ريم سامي تسافر إلى الولايات المتحدة لاستقبال مولودها الأول

رحلة إلى أمريكا استعدادًا للولادة.. سافرت الفنانة ريم سامي إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة زوجها وعدد من أفراد أسرتها، وذلك لوضع مولودها الأول داخل أحد المستشفيات الشهيرة هناك، ويأتي هذا القرار في إطار رغبتها في توفير أفضل رعاية طبية لطفلها المنتظر، ويرصد الموجز التفاصيل.

إعلان الحمل خلال مهرجان البحر الأحمر

كانت ريم سامي قد أعلنت عن حملها أثناء حضورها فعاليات الدورة الماضية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة، ورغم تساؤلات جمهورها حول نوع الجنين، فضّلت الاحتفاظ بهذه التفاصيل لنفسها، مؤكدة أنها ستعلن عنها بعد الولادة مباشرة.

زفاف ريم سامي وبداية حياتها الأسرية

يُذكر أن ريم سامي احتفلت بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي في شهر مايو من العام الماضي، وسط حضور واسع من نجوم الوسط الفني، وقد خطفت الأنظار بإطلالتها المميزة في حفل الزفاف، الذي شهد أجواءً احتفالية مميزة.

أعمال ريم سامي الفنية على الصعيد

الفني، شاركت ريم سامي في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التي لاقت إعجاب الجمهور، منها مسلسلات "ولد الغلابة" و"البرنس" و"نسل الأغراب"، وكان آخر أعمالها مسلسل "للأذكياء فقط"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

ريم سامي بين الحياة الأسرية والمهنية

رغم انشغالها بحياتها الأسرية، لم تتوقف ريم سامي عن تطوير مسيرتها الفنية، حيث تسعى دومًا لاختيار أدوار مؤثرة تبرز موهبتها التمثيلية، ومن المتوقع أن تعود بعد فترة الأمومة بمشروعات فنية جديدة تواصل بها نجاحاتها السابقة.

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