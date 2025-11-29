محمد رمضان: العشوائيات اختفت من مصر..ومش منطقي أعمل عنها أفلام زي زمان

تصريحات جديدة للفنان محمد رمضان حول تغيّر شكل المجتمع المصري

أثار الفنان محمد رمضان اهتمام الحضور خلال تكريمه في ملتقى التميز والإبداع العربي، بعدما تحدث عن التحولات الاجتماعية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها القضاء على العشوائيات، مؤكدًا أن هذه الفئة التي كانت محور عدد من أعماله الفنية في بداياته لم تعد موجودة بالصورة القديمة، ويكشف الموجز التفاصيل.

وأشار رمضان إلى أن المنظور الذي كان يُقدَّم به المجتمع في الأعمال السينمائية تغير بالكامل، خاصة بعد إعادة تطوير عشرات المناطق غير المخططة في القاهرة والمحافظات، ما جعل تناول هذا العالم دراميًا «غير منطقي» على حد وصفه.

محمد رمضان: الإعلام لازم يركّز على الإنجازات.. ومصر كانت غير دلوقتي

وفي كلمته، شدد محمد رمضان على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في إبراز التغييرات الإيجابية التي تشهدها البلاد، مضيفًا:

«اللوم دايمًا بيقع على الممثل والدراما إنهم لازم يغيّروا ويقدموا رسائل، وده حقيقي، لكن الإعلام له دور أكبر، ولازم يركز على الحاجات العظيمة اللي بتحصل في مصر للأجيال الجديدة».

ولفت إلى أن بعض الشباب يظنون أن مصر كانت دائمًا على ما هي عليه الآن، دون إدراك حجم التحديات التي واجهتها في الماضي سواء صحيًا أو اجتماعيًا. وأوضح:

«من 20 سنة فيروس C كان سببًا في فقدان نص العائلات، لكن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قضت على الفيروس، ونجحنا كمان في القضاء على العشوائيات اللي كانت منتشرة في كل مكان».

العشوائيات.. من واقع مؤلم إلى ملف من الماضي

تحدث رمضان بوضوح عن الخلفية التي كانت تدفعه في بداياته للتركيز على «أدوار ابن البلد» المرتبطة بالعشوائيات، معتبرًا أن هذه الظروف الاجتماعية كانت حقيقية وموجودة بالفعل وقتها. وأضاف:

«كنت بعمل أفلام عن العشوائيات لأنها كانت جزء من الواقع، لكن دلوقتي الفئة دي مبقتش موجودة بالطريقة اللي كنا عارفينها، وعشان كده مش منطقي أقدمها تاني».

وتأتي تصريحاته في ظل الطفرة العمرانية ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، التي غيرت شكل خريطة السكن في مصر خلال السنوات الأخيرة.

أعمال محمد رمضان الفنية المقبلة

وعلى جانب آخر، يترقب جمهور محمد رمضان عرض فيلمه الجديد «أسد» الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، ركين سعد، كامل الباشا، محمود السراج، أحمد عبد الحميد وإسلام مبارك.



الفيلم من تأليف خالد وشيرين ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب، ويُعد من أبرز الأعمال المنتظرة ضمن خطة رمضان السينمائية لعام 2026.

إهداء التكريم لوالده الراحل

وخلال حفل تكريمه، وجّه محمد رمضان رسالة مؤثرة إلى والده الراحل، قائلاً: «يا رب تكون فخور بيا.. وأكون قد المسؤولية». وتفاعل الحضور مع كلمته التي حملت جانبًا إنسانيًا يعكس تأثير والد الفنان في مسيرته.