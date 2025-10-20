انخفاض مرتقب في أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة.. والزراعة تكشف الأسباب والتوقيت

تشهد الأسواق المصرية حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم، والتي تُعد من السلع الأساسية على موائد المواطنين، وأكدت مصادر في وزارة الزراعة واتحاد الغرف التجارية أن هذه الزيادة مؤقتة ومرتبطة بفاصل العروات، مع توقعات بانخفاض تدريجي خلال الفترة القريبة، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

أوضح الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية والمتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الزيادة الحالية في الأسعار جاءت نتيجة فاصل العروات، حيث تمر الأسواق بمرحلة انتقالية بين نهاية العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية، وأشار إلى أن المعروض قل بشكل مؤقت بالتزامن مع زيادة الإقبال، ما أدى إلى صعود الأسعار.

وأكد جاد أن ارتفاع الأسعار استمر لمدة أسبوعين فقط، وهو أمر متكرر في مثل هذا التوقيت من كل عام، ولا يعكس أي نقص في الإنتاج أو تراجع في المساحات المزروعة.

تراجع تدريجي في الأسعار

بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الزراعة، بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيًا بعدما وصلت في بعض المناطق إلى 25 جنيهًا للكيلو خلال الأيام الماضية، ويتراوح السعر حاليًا بين 12 و15 جنيهًا في أغلب الأسواق، مع توقع استمرار التراجع خلال الأيام المقبلة.

وطمأن جاد المواطنين بأن الإنتاجية لم تتأثر، وأن انخفاض الكميات المطروحة في الأسواق يرجع فقط إلى الفاصل الزمني بين العروات الزراعية.

اتحاد الغرف التجارية: الانخفاض خلال 20 يومًا

من جانبه، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار ستشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال 20 يومًا كحد أقصى، واعتبر أن ارتفاع الأسعار الحالي طبيعي ومؤقت ولا يدعو للقلق.

وأشار إلى أن انتهاء موسم الزراعة الشتوي في بعض المحافظات، وعلى رأسها محافظات الصعيد، أدى إلى تراجع المعروض، ما ساهم في رفع السعر مؤقتًا.

دعوة لعدم التخزين أو المضاربة

دعا النجيب المواطنين إلى الشراء بالكميات المعتادة وعدم الانسياق وراء التخزين أو زيادة الطلب، مؤكدًا أن السوق سيشهد استقرارًا قريبًا جدًا

وأوضح أن الطماطم ستعود إلى متوسطها الطبيعي الذي يتراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو بعد انتهاء الفاصل الزراعي خلال نحو ثلاثة أسابيع.

استقرار المعروض واستمرار الإنتاج

وشددت وزارة الزراعة على أن المساحات المزروعة بالطماطم لم تتغير عن المواسم السابقة، وأن الإنتاج العام مستقر، لكن التداخل بين العروات يؤدي سنويًا إلى تغيرات مؤقتة في السعر. كما أكدت أن الأسواق ستشهد وفرة مع بدء طرح محصول العروة الجديدة.

توقعات المستهلكين

شهدت الأيام الماضية تساؤلات عديدة حول سبب الارتفاع المفاجئ ومدى استمراره، خاصة وأن الطماطم عنصر أساسي في الاستهلاك اليومي للأسر المصرية. واعتبرت المصادر أن التراجع بدأ فعليًا، وأن الأسعار ستعود تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ارتفاع الأسعار جاء بسبب فاصل العروات وقلة المعروض المؤقت.

الأسعار تراجعت من 25 جنيهًا إلى 12-15 جنيهًا حاليًا.

الانخفاض سيستمر تدريجيًا خلال 20 يومًا.

المتوقع عودة السعر بين 5 و10 جنيهات للكيلو.

وزارة الزراعة واتحاد الغرف يؤكدان عدم وجود أزمة إنتاج.

