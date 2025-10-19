ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي إلى 2.25 جنيه..والشعبة: المواطن لن يتأثر بالزيادة

الخبز السياحي.. تداعيات زيادة سعر السولار على المخابز

كشف خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز العامة باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار الخبز السياحي خلال الأيام المقبلة، وأكد أن أي تحريك في سعر السولار يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج داخل المخابز، خاصة في ما يتعلق بالنقل والعمالة ومدخلات التشغيل الرئيسية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضح أن نقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز يعتمد بشكل أساسي على السولار، ما يجعل أي زيادة في الوقود سببًا مباشرًا في تغيير أسعار المنتجات النهائية، وعلى رأسها الخبز السياحي والإفرنجي.

نسبة الزيادة وتوقيت التطبيق

أشار صبري إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الخبز السياحي ستُطبق خلال أسبوع، موضحًا أنها تتراوح بين 10% و15%، إلا أن النسبة الأقرب ستكون في حدود 10%، وأضاف أن الاتفاق تم بالتنسيق مع أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية، بعد اجتماع رسمي عُقد أمس لبحث تداعيات التكلفة.

وأكد أن الرغيف الذي كان يُباع بجنيه ونصف، ووصل في بعض المناطق إلى جنيهين خلال الفترة الماضية، سيرتفع إلى 2.25 جنيه مع بدء تطبيق القرار الجديد.

عوامل تقلل من حجم الزيادة

رغم الزيادة المرتبطة بالسولار، أوضح المتحدث أن هناك عوامل أخرى ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، من بينها:

تراجع سعر الدقيق خلال الشهر الماضي.

توفر القمح والدقيق في الأسواق بكميات مناسبة.

انخفاض سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة.

وشدد على أن هذه العوامل منعت قفزات سعرية أكبر، وأسهمت في استقرار نسبي ساعد على ضبط نسب الزيادة.

تأثير محدود على المستهلك

أكد صبري أن الزيادة لن يشعر بها المواطن بصورة كبيرة، خاصة مع استقرار أسعار الخامات وانخفاض الدقيق، موضحًا أن الخبز السياحي غير مدعوم من الدولة وتكلفته يتحملها المنتج والمستهلك وفقًا للتغيرات الاقتصادية.

وأعرب عن توقعه بأن تأثير الزيادة سيكون طفيفًا مقارنة بارتفاعات سابقة، مشيرًا إلى أن السوق يشهد وفرة في المواد الخام ما يقلل العبء على المستهلك النهائي.

خبز التموين خارج إطار الزيادة

طمأن المتحدث المواطنين بأن سعر رغيف الخبز المدعم لن يشهد أي تغيير على الإطلاق، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بعدم المساس بسعر الرغيف التمويني الذي يباع للمواطن بـ20 قرشًا فقط.

وأوضح أن وزارة التموين تعهدت بتعويض أصحاب المخابز التموينية عن فارق الزيادة في سعر السولار بأثر رجعي، وبطريقة نقدية مباشرة، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز المدعم بسعره الرسمي دون أي أعباء إضافية على المواطنين.

مراجعة تكلفة إنتاج الخبز المدعم

أشار صبري إلى أن الشعبة تواصلت مع وزارة التموين وقدمت مذكرة رسمية لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز المدعم، موضحًا أن لجنة مختصة تدرس التكلفة حاليًا، ومن المتوقع صدور قرار بشأنها خلال عشرة أيام.

ولفت إلى أن الشعبة طالبت برفع التكلفة التي تدفعها الحكومة للمخابز التموينية من 390 جنيهًا للشوال إلى 450 جنيهًا، نظرًا لارتفاع أسعار العمالة والخدمات والخامات، لكن دون تغيير سعر البيع للمواطن.

التزام بعدم المساس بالسعر الشعبي

اختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن لن يتحمل أي زيادة في سعر الخبز المدعم، وأن أي تعديل في التكلفة ستتكفل به الحكومة لضمان استمرار الدعم واستقرار الأسعار في السوق المحلي.

