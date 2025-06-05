مواعيد عمل المخابز البلدية خلال عيد الأضحى 2025

أعلنت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تفاصيل مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2025، مؤكدة استمرار عملها دون توقف لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم في جميع محافظات الجمهورية.

المخابز البلدية تعمل بشكل منتظم خلال أيام العيد

أكدت مصادر من داخل وزارة التموين أن المخابز البلدية ستواصل العمل دون انقطاع طوال أيام عيد الأضحى، وستكون على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.

مواعيد تشغيل المخابز: من الخامسة صباحًا حتى التاسعة مساءً لبعض المناطق

أوضح المصدر أن مواعيد عمل المخابز البلدية ستبدأ من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساءً في معظم المخابز، بينما ستمدد بعض المخابز ساعات عملها حتى الساعة التاسعة مساءً، وفقًا للاحتياجات المحلية والطلب في كل منطقة.

خطة تناوب لتغطية الإجازات

رغم استمرار العمل في أغلب المخابز، إلا أن بعض الوحدات ستأخذ إجازة عيد الأضحى، ولكن بطريقة منظمة، وأوضح أن تلك الإجازات ستتم بالتناوب بين المخابز المختلفة، حسب خطة كل محافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين والإدارات التموينية لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز خلال فترة العيد.

275 مليون رغيف يوميًا و30 ألف مخبز في الخدمة

وأشار إلى أن المخابز البلدية ستوفر الخبز المدعم للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بنفس الأسعار المعتادة، حيث يبلغ وزن الرغيف 90 جرامًا وسعره 20 قرشًا. وأضاف: "نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية ستُنتج يوميًا ما يصل إلى 275 مليون رغيف خلال أيام العيد".

طاقة إنتاجية كاملة في يوم الوقفة

كما أكد المصدر أن المخابز البلدية عملت بكامل طاقتها الإنتاجية خلال يوم وقفة عرفات، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياطي كافٍ من الخبز وتجنب أي ضغط على الإنتاج خلال أول أيام العيد.

إجازة عيد الأضحى للمطاحن التموينية بتوجيه وزاري

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا يقضي بالموافقة على منح المطاحن التموينية إجازة خلال أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا القرار بالتنسيق مع القطاعات المعنية لضمان استمرارية توافر الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم دون انقطاع.

خطة متكاملة لتأمين الخبز خلال عيد الأضحى

تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة والاتحاد العام للغرف التجارية على ضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال استمرار الإنتاج، وتناوب الإجازات، والعمل وفق خطة منظمة تشمل المخابز والإدارات التموينية والمطاحن.

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