أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 174-2025 داخل سوق العبور للجمله

تزداد محركات البحث عن الأسعار يوميا شهدت أسعار الخضار الفاكهة إستقرار للعديد من الأصناف المطروحة داخل سوق العبور للجملة ، ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة ، ويقدم الموجز أسعار الخضار والفاكهة فى بداية تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل بسوق العبور.

أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم سعر الطماطم ما بين 3.5 إلى 8.5 جنيهاً للكيلو.

- البطاطس ما بين 4 إلى 8 جنيهاً للكيلو

-البصل ما بين 4.5 إلى 8.5 جنيهًا للكيلو

- الكوسة ما بين 7 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهًا للكيلو .

-الفاصوليا ما بين 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو

الباذنجان بكام اليوم

-الباذنجان البلدي ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو.

- الفلفل مابين 8 إلى 24 جنيهًا للكيلو.

- ملوخية مابين 11 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

- الخيار مابين 5 إلى 8 جنيهًا للكيلو.

- بسلة مابين 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

- الليمون مابين 65 الى 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 17 أبريل

أسعار الفاكهة اليوم

كما شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور ، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة .

-برتقال ابوسرة ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو .

-برتقال صيفى ما بين 10 إلى 17 جنيهًا للكيلو .

-برتقال يوسفى ما بين 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو .

- الجريب فروت ما بين 15 إلى 21 جنيها للكيلو .

- جوافة يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو .

- الفراولة مابين 13 الى 21 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 14 إلى 18 جنيهًا للكيلو .

- بطيخ 3 مابين 36 الى 54 جنيهًا للكيلو

تذبذب في أسعار الخضروات نتيجة لتقلبات الطقس، وتكاليف النقل، وتغير حجم المعروض اليومي من المزروعات، مع دخول بعض الأصناف الصيفية تدريجيًا للأسواق.

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بسوق العبور للجملة