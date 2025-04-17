أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 174-2025 داخل سوق العبور للجمله
تزداد محركات البحث عن الأسعار يوميا شهدت أسعار الخضار الفاكهة إستقرار للعديد من الأصناف المطروحة داخل سوق العبور للجملة ، ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة ، ويقدم الموجز أسعار الخضار والفاكهة فى بداية تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل بسوق العبور.
أسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم سعر الطماطم ما بين 3.5 إلى 8.5 جنيهاً للكيلو.
- البطاطس ما بين 4 إلى 8 جنيهاً للكيلو
-البصل ما بين 4.5 إلى 8.5 جنيهًا للكيلو
- الكوسة ما بين 7 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهًا للكيلو .
-الفاصوليا ما بين 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو
الباذنجان بكام اليوم
-الباذنجان البلدي ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو.
- الفلفل مابين 8 إلى 24 جنيهًا للكيلو.
- ملوخية مابين 11 إلى 13 جنيهًا للكيلو.
- الخيار مابين 5 إلى 8 جنيهًا للكيلو.
- بسلة مابين 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.
- الليمون مابين 65 الى 75 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم
كما شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور ، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة .
-برتقال ابوسرة ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو .
-برتقال صيفى ما بين 10 إلى 17 جنيهًا للكيلو .
-برتقال يوسفى ما بين 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو .
- الجريب فروت ما بين 15 إلى 21 جنيها للكيلو .
- جوافة يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو .
- الفراولة مابين 13 الى 21 جنيهًا للكيلو.
- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 14 إلى 18 جنيهًا للكيلو .
- بطيخ 3 مابين 36 الى 54 جنيهًا للكيلو
تذبذب في أسعار الخضروات نتيجة لتقلبات الطقس، وتكاليف النقل، وتغير حجم المعروض اليومي من المزروعات، مع دخول بعض الأصناف الصيفية تدريجيًا للأسواق.
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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بسوق العبور للجملة
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