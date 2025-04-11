اسعار الخضار والفواكه اليوم الجمعة 11 أبريل بسوق العبور للجملة

يبحث عدد كبير من ربات المنازل والتجار بشكل يومي عن معرفة اسعار الخضار والفواكه اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، ولذلك يعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم 11 ابريل بسوق العبور للجمله.

استقرار معظم الأصناف من اسعار الخضار والفواكه اليوم ، مع إضافة 3 - 5 جنيهات للكيلو عند البيع بالتجزئة ، تشهد الأسواق ارتفاعًا طفيفًا في بعض المنتجات مثل الليمون والفلفل، نتيجة زيادة الطلب ، وصل اليوم سعر كيلو الليمون البلدي يتراوح بين 75 و85 جنيهًا، فقد زاد 5 جنيهات.

اسعار الخضار والفواكه اليوم

أسعار الخضار اليوم سجل اليوم سعر كيلو الطماطم تتراوح بين 3.5 وحتي و5.5 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو البطاطس تتراوح بين 3.5 وحتي 7 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو البصل الأحمر يتراوح بين 8 وحتي و 12 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 وحتي 10 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 وحتي 8 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 وحتي 10 جنيها.

اسعار الخضار والفواكه اليوم

أسعار الخضار اليوم

سجل اليوم سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 وحتي 15 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 وحتي 25 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو الملوخية تتراوح بين 12 وحتي 14 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو الخيار الصوب يتراوح بين 4 وحتي 8جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين 4 وحتي 8 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور

وصل اليوم سعر كيلو برتقال صيفي يتراوح بين 9 و 15 جنيهًا.

وصل اليوم سعر كيلو يوسفي يتراوح بين 22 و32 جنيهًا.

سعر البطيخ (3 كيلو): 36 - 54 جنيهًا للثمرة أما فراولة: 13 - 25 جنيهًا للكيلو ، والكانتلوب: 15 - 25 جنيهًا للكيلو ، ووصل

وصل اليوم سعر كيلو الجوافة يتراوح بين 10 و25 جنيهًا، فقد زاد 8 جنيهات.

يعود الاستقرار إلى تحسن المعروض من الخضروات والفاكهة، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الحالية ، التغيرات الموسمية.

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