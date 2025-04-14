أسعار البصل اليوم في سوق العبور.. إليك قائمة أسعار الخضار والفاكهة

أسعار البصل اليوم.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار البصل اليوم في سوق العبور، حيث شهدت أسعار الخضار في سوق الجملة استقرارًا اليوم في العديد من الأصناف المطروحة داخل سوق العبور للجملة، فيما حافظت بعض الأصناف مثل الليمون على مستويات مرتفعة، ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة ، وينشر الموجز أسعار البصل والخضار اليوم في سوق العبور فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل بسوق العبور .

أسعار البصل اليوم

أسعار البصل اليوم ما بين 4.5 إلى 8.5 جنيهًا للكيلو

- سعر الطماطم ما بين 3.5 إلى 8.5 جنيهاً للكيلو.

- البطاطس ما بين 4 إلى 8 جنيهاً للكيلو.

- الكوسة ما بين 7 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهًا للكيلو .

-الفاصوليا ما بين 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو

-الباذنجان البلدي ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل اليوم بسوق العبور

أسعار الخضار اليوم

- الفلفل مابين 8 إلى 24 جنيهًا للكيلو.

- ملوخية مابين 11 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

- الخيار مابين 5 إلى 8 جنيهًا للكيلو.

- بسلة مابين 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

- الليمون مابين 65 الى 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

كما شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور ، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة .

-برتقال ابوسرة ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو .

-برتقال صيفى ما بين 10 إلى 17 جنيهًا للكيلو .

-برتقال يوسفى ما بين 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو .

- الجريب فروت ما بين 15 إلى 21 جنيها للكيلو .

- جوافة يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو .

- الفراولة مابين 13 الى 21 جنيهًا للكيلو

- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 14 إلى 18 جنيهًا للكيلو .

- بطيخ 3 مابين 36 الى 54 جنيهًا للكيلو.

تشهد الأسواق المصرية تذبذبًا في أسعار الخضار نتيجة لتقلبات الطقس، وتكاليف النقل، وتغير حجم المعروض اليومي من المزروعات، مع دخول بعض الأصناف الصيفية تدريجيًا للأسواق.

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