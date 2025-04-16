أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 16-4-2025 بسوق العبور للجملة.. سعر الليمون صادم

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. تباينت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، حيث شهدت بعض الأصناف حالة من الاستقرار، في حين ارتفعت أسعار بعض الأصناف الأخرى بشكل كبير ومنها سعر الليمون الذي وصل إلى 120 جنيه للكيلو ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم.

أسعار الخضار اليوم

تسعيرة الجملة الجديدة لكل أصناف الخضار الطازجة التي طرحت في المزاد أسعار الخضار اليوم : طماطم: من 4 إلى 9.5 جنيه.

- بطاطس: من 4 إلى 8 جنيهات.

- بصل أبيض: من 4.5 إلى 8 جنيهات.

- بصل أحمر: من 8 إلى 11 جنيهًا.

- كوسة: من 14 إلى 20 جنيهًا.

- جزر بدون عروش: من 3 إلى 5 جنيهات.اليومي من قبل تجار الجملة.

فاصوليا: من 8 إلى 16 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم

ملوخية: من 9 إلى 13 جنيهًا.

- خيار صوب: من 10 إلى 14 جنيهًا.

- خيار بلدي: من 13 إلى 15 جنيهًا.

- بامية: من 65 إلى 75 جنيهًا.

- بسلة: من 10 إلى 14 جنيهًا.

- سبانخ: من 10 إلى 13 جنيهًا.

- قلقاس: من 12 إلى 15 جنيهًا.

- بطاطا: من 3.5 إلى 9.5 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 16 أبريل

أسعار الباذنجان اليوم

- باذنجان بلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا أما سعر الباذنجان رومي: من 7 إلى 10 جنيهات ، وسعر باذنجان أبيض: من 15 إلى 20 جنيهًا ، سعر الفلفل بانوعه فلفل رومي بلدي: من 10 إلى 14 جنيهًا ، و فلفل رومي صوب: من 10 إلى 14 جنيهًا ، وفلفل حام بلدي: من 7 إلى 13 جنيهًا.

- ثوم: من 18 إلى 28 جنيهًا.

- لفت: من 3 إلى 5 جنيهات.

- بنجر: من 5 إلى 8 جنيهات.

- فول أخضر: من 8 إلى 12 جنيهًا.

- ورق عنب بنات: من 25 إلى 45 جنيهًا.

ورق عنب بلدي: من 25 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

- برتقال أبو سرة: من 17 إلى 21 جنيهًا.

- برتقال صيفي: من 11 إلى 17 جنيهًا.

- يوسفي: من 22 إلى 32 جنيهًا.

- جريب فروت: من 15 إلى 21 جنيهًا.

تفاح أمريكي : من 50 إلى 100 جنيه.

- تفاح لبناني: من 40 إلى 80 جنيهًا.

- فراولة: من 10 إلى 20 جنيهًا.

- بلح رملي/ثلاجة: من 14 إلى 20 جنيهًا.

- بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا.

- خوخ بلدي: من 35 إلى 65 جنيهًا.

- ليمون بلدي: من 65 إلى 75 جنيهًا.

- ليمون أضاليا: من 20 إلى 40 جنيهًا.

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