سر الاحتفال بالمولد الرجبى لـ السيد البدوي وعلاقته بإبراهيم الدسوقي

أهمية مولد السيد البدوي في مصر

يُعد الاحتفال بمولد السيد البدوي واحدًا من أكبر المناسبات الدينية في مصر، حيث تشارك فيه 67 طريقة صوفية كل عام، يُقام المولد في منتصف شهر أكتوبر بمدينة طنطا حول مسجد وضريح السيد البدوي، ويستمر أسبوعًا كاملًا وسط إجراءات أمنية مشددة، وبعد انتهاء الاحتفال مباشرة، ينتقل المريدون إلى مدينة دسوق للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، مما يجعل الحدثين حلقة دينية متصلة بين طنطا ودسوق، ويرصد الموجز التفاصيل.

دور المولد في التواصل بين المحافظات

ساهم مولد السيد البدوي عبر التاريخ في ربط شمال مصر بجنوبها، إذ اعتاد الكثير من أبناء الصعيد على زيارة الوجه البحري في موعد المولد، ثم الانتقال بعده للاحتفاء بمولد الدسوقي، هذا التواصل الروحي والاجتماعي جعل للمولد مكانة خاصة في الوعي الشعبي.

السيد أحمد البدوي: سيرته ومكانته

وفق ما ورد عن دار الإفتاء المصرية، يُعرف السيد أحمد البدوي الحسيني بأنه وليٌّ رباني، وقطب عارف، وإمام من أئمة الأمة المحمدية، جمع بين العلم الشرعي والعلم اللدني، والتزم بالتصوف القائم على الكتاب والسنة، وقد تلقى عن كبار الأولياء، وأسس طريقته على الصدق، والصفاء، والالتزام بالنوافل، وحسن الخلق، وإطعام الطعام، ورعاية الضعفاء وإكرام الزائرين.

نسبه الشريف ومكانته بين العلماء

اتفق المؤرخون وعلماء الأنساب على نسبه العلوي الهاشمي الشريف، وتواترت الشهادات التاريخية على صحة نسبه ومحبة الأمة له، وقد أجمع علماء الأزهر وشيوخه على إمامته وولايته، واعتُبر اسمه علامة على الصلاح والبركة، حتى أصبح إطلاق اسم "السيد" على المواليد تيمنًا به أمرًا شائعًا.

ألقاب وأسماء ارتبطت بالبدوي

يحمل السيد أحمد البدوي عدة ألقاب، أبرزها: "السيد"، و"السطوحي" لزهده في السكن المسقوف، و"أبو الفتيان"، و"أبو فراج"، و"الملثم" لعدم كشفه وجهه، إضافة إلى ألقاب مثل "العيسوي" و"القدوسي" و"شيخ العرب"، كما يُنسب إليه انتشار المثل الشعبي الشهير "خلي البساط أحمدي" الدال على البساطة ورفع الحرج.

المولد الرجبى: احتفال آخر للسيد البدوي

إلى جانب المولد الرئيس في أكتوبر، يقام احتفال آخر يُعرف بـ"المولد الرجبى" في النصف الأول من شهر أبريل من كل عام، ويستمر أسبوعًا أيضًا، ويُعتبر بمثابة مولد مصغر يحافظ على العادات الروحية والاجتماعية للمحبين.

أصل تسمية المولد الرجبى

تعددت الروايات حول سبب تسميته:

الرواية الأولى: أن السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي كانا يلتقيان في شهر رجب لبحث شؤون البلاد، فاستمر المريدون بإحياء المناسبة بعد وفاتهما.

أن السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي كانا يلتقيان في شهر رجب لبحث شؤون البلاد، فاستمر المريدون بإحياء المناسبة بعد وفاتهما. رواية الشيخ رجب المحلاوي: وهو من تجار طنطا الكبار ومُحبي الشيخين، تغيب عن المولد الأكبر بسبب أداء العمرة، ثم أقام احتفالًا مصغرًا فسُمّي باسمه.

وهو من تجار طنطا الكبار ومُحبي الشيخين، تغيب عن المولد الأكبر بسبب أداء العمرة، ثم أقام احتفالًا مصغرًا فسُمّي باسمه. رجب العسيلي: تاجر اعتاد صناعة كسوة لضريح البدوي وحملها في موكب ضخم، فأصبحت عادة سنوية عُرفت بالرجبية.

تاجر اعتاد صناعة كسوة لضريح البدوي وحملها في موكب ضخم، فأصبحت عادة سنوية عُرفت بالرجبية. الشيخ محمد الرجبي: أحد مشايخ الطريقة الأحمدية الذي زار طنطا عام 1232 هـ، وجدّد عمامة الضريح وأقام أسبوعًا للذكر وإطعام الطعام، فتحول الأمر إلى مولد سنوي يحمل اسمه.

