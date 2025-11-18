مصر تحتفل غدًا بتركيب «وعاء الضغط» لقلب المفاعل الأول بالضبعة والرئيس يلقي كلمة

السيسي يلقي كلمة في فعالية مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.. تحتفل مصر غدًا الأربعاء في فعالية تاريخية بمناسبة عيد الطاقة النووية الموافق 19 نوفمبر من كل عام والذي يتزامن مع بدء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي.

السيسي يلقي كلمة في فعالية مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية

الموجز ينقل التفاصيل، وبناءً على ذلك يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة غدا في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي، في خطوة محورية تُضاف إلى مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

ويُشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، غدا الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي، في خطوة محورية تُضاف إلى مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

