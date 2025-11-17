السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بضمان شفافية الطعون وحماية إرادة الناخبين

الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق الكامل في أحداث بعض الدوائر والطعون المقدمة، وضمان شفافية الإجراءات واتخاذ قرارات تكشف الإرادة الحقيقية للناخبين.

توجيهات رئاسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة أن تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات بأقصى درجات التدقيق والشفافية عند فحص الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال منافسات المرشحين الفرديين، وأوضح الرئيس أن ما ورد إليه من وقائع يتوجب النظر فيه من جانب الهيئة وحدها، باعتبارها الجهة المختصة والمستقلة وفقًا لقانونها، ويرصد الموجز التفاصيل.

وشدد الرئيس على أن التحقق من صحة الإجراءات والطعون المقدمة ليس مجرد خطوة إدارية، بل ضمانة أساسية لكشف إرادة الناخبين الحقيقية، ولتعزيز الثقة في العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وبما يعكس الصورة الحقيقية لمشاركة المواطنين تحت قبة البرلمان.

تشديد على حصول المرشحين على صور محاضر الفرز

أبرز الرئيس أهمية التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات في كل لجنة فرعية، وذلك لضمان نزاهة الفرز وتجنب أي لبس في النتائج. وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعد من أهم أدوات تعزيز الشفافية، ومن شأنه أن يحول دون أي شكاوى تتعلق بعدم معرفة النتائج الصحيحة لكل مرشح.

وأكد الرئيس أن ممثلي الشعب في مجلس النواب يجب أن يأتوا عبر عملية انتخابية تعكس الإرادة الشعبية دون أي تجاوزات أو نقص في الإجراءات، وهو ما يجب أن يكون أولوية لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.

عدم التردد في إلغاء النتائج عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين

دعا الرئيس السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اتخاذ القرارات الصحيحة دون تردد، موضحًا أنه إذا تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين في أي دائرة، فعلى الهيئة أن تلجأ للإلغاء الكامل لهذه المرحلة، أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، على أن تتم إعادة الانتخابات في وقت لاحق.

وأشار إلى أن ذلك يعكس التزام الدولة بضمان الشفافية الكاملة، وأن الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية أهم بكثير من استمرار جولة يشوبها التوتر أو الغموض.

إعلان نتائج التحقيقات في مخالفات الدعاية الانتخابية

كما طالب الرئيس السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان العلني والواضح عن جميع الإجراءات المتخذة بشأن ما تم رصده من مخالفات الدعاية الانتخابية، وأكد أن ذلك يسهم في تحقيق رقابة فعالة، ويمنع تكرار مثل هذه التجاوزات في الجولات المتبقية من الانتخابات البرلمانية.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار السعي لتكريس الشفافية واحترام القانون، بما يحفظ حقوق جميع المرشحين، ويضمن أن تصل أصوات المواطنين كاملة دون تأثيرات غير مشروعة.

خطوة تعزز الثقة في الانتخابات

تؤكد تصريحات الرئيس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والحياد في العملية الانتخابية، وتوجيه المؤسسات المختصة للعمل وفق رؤية واضحة تسعى لحماية حق المواطن في اختيار ممثليه دون ضغوط أو تجاوزات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في رفع مستوى الثقة الشعبية في الانتخابات، خصوصًا في ظل المنافسة القوية التي تشهدها العديد من الدوائر على مستوى الجمهورية.

