حسين لبيب يطالب باسترداد أرض أكتوبر: الزمالك نادي الدولة ونحتاج دعم الرئيس

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن المجلس الحالي يعمل بكل جهد لحل أزمات النادي المتراكمة، مشددًا على أهمية دعم الدولة في هذا التوقيت الحساس خاصة فيما يتعلق بملف أرض أكتوبر، التي ترتبط مباشرة باستقرار الزمالك المالي واستمراره المؤسسي، وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، تحدث لبيب باستفاضة عن رؤية المجلس لحل الأزمات وموقف الدولة من دعم النادي، ويرصد الموجز التفاصيل.

رئيس الزمالك: نحتاج نظرة عادلة لأرض أكتوبر

قال حسين لبيب إن مجلس الزمالك الحالي يبذل أقصى ما لديه لحل المشكلات الإدارية والمالية التي يعاني منها النادي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود إدارة أزمات كبرى مثل أزمة غزة ويحافظ على أمن واستقرار البلاد، داعيًا إلى أن ينظر الرئيس للزمالك بالطريقة نفسها من حيث الاهتمام والعدالة.

وأضاف:"عايزينه يبص لنادي الزمالك بنظرة قوية وفيها حق للنادي. إحنا بنطلب حقنا في استرداد أرض أكتوبر".

وأشار إلى أن الزمالك ملتزم تمامًا بقرارات الدولة بشأن الأرض، قائلاً:

"النادي ملك للدولة ونحن تحت أمر الدولة في أي شيء، وأي كان القرار بشأن أرض أكتوبر".

أزمة الزمالك المالية مرتبطة بأرض أكتوبر

وأوضح حسين لبيب أن استرداد أرض أكتوبر يمثل المفتاح الرئيسي لحل أزمات النادي المالية، حيث يتيح ذلك الفرصة لتنفيذ المشروعات واستثمار الأرض بشكل يضمن موارد مالية قادرة على سداد الديون المتراكمة وإعادة الاستقرار للنادي.

وأضاف:"إحنا نادي الدولة ونطلب من الرئيس أن ينظر لنا ويساعد في عودة أرض النادي في أكتوبر".

وشدد رئيس الزمالك حسين لبيب على أن النادي يعمل وفق القوانين ويحترم المؤسسات، مؤكدًا أن المجلس يسعى للحفاظ على حقوق النادي القانونية بما يسمح له بمواصلة نشاطه الرياضي وتحقيق الاستقرار المالي.

التزام قانوني كامل من نادي الزمالك

أكد حسين لبيب أن النادي ملتزم بالقانون وبمصلحة الدولة، وأن المجلس لا يسعى للحصول على أي امتيازات خارج الإطار القانوني، بل يريد فقط استرداد حقه بما يحافظ على استقرار النادي ونشاطاته.

وأشار إلى أن حل أزمة أرض أكتوبر سيؤدي إلى نقلة كبيرة في الموارد المالية، مما يتيح للزمالك تنفيذ مشروعاته الاستثمارية بصورة تضمن حقوقه المؤسسية.

وزير الرياضة: حل قريب لأرض الزمالك في أكتوبر

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتابع ملف سحب أرض أكتوبر بشكل دقيق، قائلاً:

"الأرض من 2003 ممنوحة للزمالك وتم تجديدها 3 مرات للبناء. من حيث المبدأ، هناك حلول، والزمالك مؤسسة كبيرة لن تُترك".

وشدد الوزير على أن أي حل سيتم وفقًا للإطار القانوني لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف.

الشق القانوني يحدد مستقبل أرض الزمالك

أوضح صبحي أن أرض أكتوبر ملك لمؤسسة الزمالك وليس لشخص أو مجلس بعينه، ما يعني أن أي حل يجب أن يضمن حقوق النادي المؤسسية ويمنحه القدرة على استكمال مشروعاته الاستثمارية.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد حلولاً لأزمات الزمالك المالية والإدارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل لضمان استقرار النادي ودعمه في إطار القانون.

وختم قائلاً:

"الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك حلول لأزمات نادي الزمالك، ونحن داعمين لمؤسسة الزمالك، الشق القانوني مهم جدًا ويجب أن يتم التعامل معه بدقة".

