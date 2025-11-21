زيزو يعود لدوري أبطال أفريقيا بعد غياب 967 يومًا

يستعد اللاعب أحمد سيد زيزو لعودة مرتقبة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب دام قرابة 3 سنوات عن أجواء دور المجموعات، وتأتي عودته هذه المرة بقميص الأهلي، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام شبيبة القبائل الجزائري، وسط اهتمام جماهيري كبير وترقب لأدائه بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

شفاء زيزو واقترابه من المشاركة أمام شبيبة القبائل

اقترب أحمد سيد زيزو من الظهور الأول مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من آلام في أربطة الركبة تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني. ويُنتظر أن يكون اللاعب ضمن قائمة الأهلي غدًا في افتتاح دور المجموعات أمام شبيبة القبائل، في مباراة يسعى فيها الفريق الأحمر لاقتناص بداية قوية في البطولة القارية.

عودة بعد 967 يومًا من الغياب عن دور المجموعات

تشكل مشاركة زيزو المنتظرة حدثًا مهمًا، إذ يعود لمنافسات دور المجموعات بعد غياب وصل إلى 967 يومًا. وكانت آخر مشاركاته في هذه المرحلة مع الزمالك أمام المريخ السوداني في مارس 2023، قبل أن يغيب فريقه السابق عن النسخ التالية من دوري الأبطال.

أرقام زيزو في دوري أبطال أفريقيا

قدّم زيزو مسيرة مميزة في دوري أبطال أفريقيا خلال فترة لعبه مع الزمالك، حيث شارك في 35 مباراة منها 34 مواجهة بقميص الزمالك، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى، ما جعله أحد أبرز لاعبي الفريق الأبيض في البطولة.

ومع الأهلي، شارك زيزو في مباراة واحدة فقط حتى الآن، وكانت أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف جاء بعد خطأ من مدافع الفريق البوروندي في مرماه.

خيبة الزمالك القارية وابتعاد زيزو عن الألقاب

على الرغم من تألق زيزو الفردي، فإن حظه مع الزمالك في دوري الأبطال لم يكن جيدًا، إذ فشل الفريق في تجاوز دور المجموعات في معظم مشاركاته الأخيرة. وكانت المرة الوحيدة التي تخطى فيها الزمالك مرحلة المجموعات عام 2020، لكنه خسر اللقب أمام الأهلي في نهائي القرن الشهير.

وخلال العامين الماضيين، غاب الزمالك عن دوري الأبطال واكتفى بالمشاركة في كأس الكونفدرالية، ما أبعد زيزو عن أكبر بطولة في القارة السمراء قبل انتقاله إلى الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

تنطلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل غدًا الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع، حيث يأمل الأهلي في استغلال عودة لاعبيه، وعلى رأسهم زيزو، لتحقيق بداية قوية في مشواره نحو اللقب الأفريقي.

أهمية عودة زيزو للفريق الأحمر

تشكل عودة زيزو عنصرًا مهمًا في خطط المدير الفني، إذ يعوّل الأهلي على مهارته في صناعة اللعب، وتنفيذ الكرات الثابتة، وقدرته على تسجيل الأهداف من مواقف متنوعة. وتأتي مشاركته في وقت يطمح فيه المارد الأحمر للمنافسة الجادة على اللقب الذي اعتاد اعتلائه.

عودة زيزو لدوري أبطال أفريقيا بعد 967 يومًا ليست مجرد رقم، بل بداية مرحلة جديدة في مسيرته القارية مع الأهلي. عودة ينتظرها الجمهور، ويعوّل عليها الفريق لتعزيز قوته الهجومية في نسخة تبدو أصعب من أي وقت مضى.

