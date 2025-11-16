موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي المغربي بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026.

يسعي فريق الاهلي لتحقيق الفوز أو التعادل في عقر دار الجيش الملكي لتعزيز فرص صعوده وحجز تذكرة التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في التاسعة مساء الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد الجيش الملكي

قمة فريق الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026. والمقررة مساء 28 نوفمبر الجاري، تنقل عبر قنوات beIN sports القطرية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الجيش الملكي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجيش الملكي

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي ضد الجيش الملكي مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد كوكا - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار.

قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة الجيش الملكي

يرصد الموجز، قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة الجيش الملكي وتضم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - أشرف داري - بيكهام.

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف - أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار.

