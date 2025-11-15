موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل بدوري الأبطال وموقف زيزو وإمام وتريزيجيه

تترقب جماهير الكرة الإفريقية، قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري في أولي جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في بداية مشوارهما بالبطولة ففريق الأهلي بقيادة توروب يبحث عن تحقيق الفوز علي نظيره شبيبة القبائل الجزائري في ظل سعيه لحجز تذكرة التأهل للدور التالي من البطولة.

موقف مصابي الأهلي من مواجهة شبيبة القبائل

مع عودة فريق الأهلي للتدريبات عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام يتابع توروب موقف المصابين من المشاركة أمام شبيبة القبائل حيث تجري جهود مكثفة لتجهيز تريزيجيه وإمام عاشور للقاء كما تتم متابعة تطورات إصابة زيزو خلال معسكر المنتخب بالإمارات.

موعد قمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري في أولي جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

قمة فريق الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري في أولي جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026. والمقررة مساء 21 نوفمبر الجاري، تنقل عبر قنوات beIN sports القطرية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد شبيبة القبائل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي ضد شبيبة القبائل مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف.

قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة شبيبة القبائل

يرصد الموجز، قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة إيجل نوار وتضم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - أشرف داري - بيكهام.

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف - أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار.

اقرأ أيضًا:

وليد صلاح الدين يكشف تطورات حالة إمام عاشور

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



