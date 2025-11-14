خطوبة عمر مرموش تجعله يغيب عن معسكر المنتخب.. من هي جيلان الجباس؟

في خطوة لفتت الأنظار داخل الوسط الرياضي، احتفل النجم المصري عمر مرموش، مهاجم فريق مانشستر سيتي والمنتخب الوطني، بخطوبته على جيلان الجباس المعروفة باسم "جولي"، وذلك بعد صداقة طويلة جمعت بينهما. وبسبب هذا الحدث العائلي، حصل اللاعب على إذن رسمي من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن للتغيب عن انطلاق معسكر الفراعنة، ويرصد الموجز التفاصيل.

سبب غياب عمر مرموش عن معسكر منتخب مصر

أكد مصدر أن مرموش تخلّف عن الانضمام لمعسكر المنتخب بعد حصوله على موافقة رسمية من الجهاز الفني للاحتفال بخطوبته، على أن يلتحق بالبعثة في وقت لاحق.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن اللاعب سيغيب عن المباراة الودية الأولى أمام أوزبكستان المقرر إقامتها الجمعة في الإمارات، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المنتظرة في المغرب الشهر المقبل.

تفاصيل حفل الخطوبة

أقام عمر مرموش (26 عامًا) حفل خطوبته يوم الثلاثاء الماضي في أجواء عائلية خاصة، وذلك بعد أن كشف لأول مرة عن علاقته بخطيبته عبر حسابه على "إنستجرام" في أبريل 2025.

وتأتي الخطوة بينما يعيش اللاعب فترة استثنائية سواء على الصعيد الشخصي أو الرياضي، خصوصًا مع مشاركته هذا الموسم مع مانشستر سيتي، حيث لعب 9 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

من هي جيلان الجباس (جولي)؟

يستعرض الموجز أبرز المعلومات عن جيلان الجباس، خطيبة مرموش:

تلقب نفسها باسم "جولي".

وُلدت في القاهرة وتُقيم حاليًا في برايتون بالمملكة المتحدة.

تخرجت عام 2021 من جامعة ساسكس البريطانية

. تحمل درجة بكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام .

. تعمل أخصائية تسويق و مستشارة في مجال الأزياء .

و . لديها نحو 700 متابع على إنستجرام .

. تهوى التصوير الفوتوغرافي وتمارس الزومبا و البوكسينج .

كانت لاعبة سابقة في نادي وادي دجلة للإسكواش

. حققت المركز الرابع تحت 19 سنة في بطولة أندية وادي دجلة عام 2017.

هي ابنة عم يوسف محرم، الصديق المقرب لمرموش ولاعب وادي دجلة السابق.

موعد انضمام عمر مرموش للمنتخب

من المتوقع أن ينهي عمر مرموش إجازته القصيرة مساء الخميس، ليلتحق بمعسكر المنتخب في مدينة العين الإماراتية، استعدادًا للمباراة التالية ضمن كأس العين الودية، والتي سيواجه فيها الفائز من مباراة إيران والرأس الأخضر.

عمر مرموش بين المنتخب والسيتي

يمتلك عمر مرموش 7 أهداف دولية في 39 مباراة بقميص المنتخب، ويعوّل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على وجوده ضمن الاستعدادات المكثفة لبطولة أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم 2026، التي نجح الفراعنة بالفعل في حجز مقعدهم بها.

خطوبة عمر مرموش لم تكن حدثًا اجتماعيًا فقط، بل امتد تأثيرها إلى أجندة المنتخب الوطني ومع ذلك، يظهر أن الجهاز الفني يقدّر الظرف الإنساني للاعب، ومن المتوقع أن يعود مرموش سريعًا ليواصل مشواره مع الفراعنة في فترة تحضيرية حاسمة قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.