عمرو ناصر يرفع راية العرب..مهاجم الزمالك السابق ينافس على جائزة بوشكاش 2025

اختيار هدف عمرو ناصر لاعب الزمالك السابق ضمن قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش 2025 لأجمل هدف في العالم، ليكون العربي الوحيد وسط نجوم أوروبا والعالم. تعرف على تفاصيل الجائزة وتاريخ العرب فيها.

الفيفا يعلن المرشحين لجائزة بوشكاش 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش 2025، التي تُمنح سنويًا لأجمل هدف في مسابقات كرة القدم للرجال. وضمت القائمة 11 هدفًا تم تسجيلها خلال الفترة بين 11 أغسطس 2024 و2 أغسطس 2025، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال حفل جوائز الأفضل (The Best) الذي يقيمه الفيفا نهاية العام، ويرصد الموجز التفاصيل.

وضمت القائمة أسماء لامعة في عالم كرة القدم، أبرزهم لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، وديكلان رايس لاعب آرسنال الإنجليزي، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة من قارات مختلفة.

عمرو ناصر.. المهاجم المصري الذي شرف العرب

اللاعب العربي الوحيد الذي دخل قائمة الفيفا الرسمية هذا العام هو عمرو ناصر، مهاجم نادي الزمالك، الذي تم ترشيحه بفضل هدف خرافي أحرزه في شباك الأهلي أثناء لعبه لفريقه السابق فاركو في بطولة كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) يوم 17 أبريل الماضي على استاد السلام بالقاهرة.

وجاء الهدف بعد تسديدة مزدوجة خلفية مذهلة سكنت الشباك، لتثير إعجاب الجماهير والمحللين وتضعه ضمن أفضل 11 هدفًا في العالم لعام 2025، ليواصل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كتابة اسمه في تاريخ الكرة المصرية والعربية.

قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2025

ألياندرو – فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا – كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا – سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل – إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر – فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا – أطلس × كوراتيرو

لوكاس ريبيرو – صن داونز × بوروسيا دورتموند

ديكلان رايس – آرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو – بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريجز – قاسم باشا × ريزا سبور

لامين يامال – برشلونة × إسبانيول

تاريخ جائزة بوشكاش

أُطلقت جائزة بوشكاش لأول مرة في 20 أكتوبر 2009 تحت إشراف رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر، تكريمًا لأسطورة كرة القدم الهنغاري فيرينتس بوشكاش، الذي سجل 806 أهداف في 793 مباراة.

ويتم اختيار الفائز من خلال تصويت الجمهور ولجنة من أساطير كرة القدم، ما يجعل المنافسة شرسة وعادلة في آن واحد.

العرب وجائزة بوشكاش

يُعد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري أول لاعب عربي يفوز بجائزة بوشكاش عام 2018، عن هدفه الشهير في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

كما تم ترشيح رياض محرز عام 2022 بهدفه مع الجزائر أمام زيمبابوي، واحتل المركز السادس.

أما الجزائري ياسين بنزية فجاء وصيفًا عام 2024 بعد هدفه ضد جنوب أفريقيا، فيما حصل القطري حسن الهيدوس على المركز العاشر عن هدفه في مرمى الصين.

ورغم أن ليونيل ميسي تم ترشيحه 7 مرات، فإنه لم يحقق الجائزة مطلقًا، بينما تتصدر البرازيل الدول الفائزة بثلاث مرات.

بترشيح عمرو ناصر، تعود الكرة العربية والمصرية إلى واجهة العالم من جديد، حيث يضع المهاجم الشاب نفسه بين كبار اللعبة، في إنجاز يُعيد للأذهان لحظة تتويج محمد صلاح بالجائزة قبل سبع سنوات.

ويبقى السؤال الآن: هل ينجح عمرو ناصر في تكرار إنجاز صلاح ليصبح ثاني عربي يقتنص جائزة بوشكاش؟