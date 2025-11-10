شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: «الفريق معمول غلط»

محمود عبد الرازق شيكابالا يوجه انتقادات حادة للاعبي الزمالك والإدارة عقب خسارة السوبر أمام الأهلي، مؤكدًا أن الأزمة ليست مالية فقط بل فنية وإدارية منذ بداية الموسم.

أزمة الزمالك ليست مالية فقط

وجّه محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، انتقادات حادة لفريق الكرة الحالي بالنادي بعد خسارته أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري 2025، مشددًا على أن ما يمر به الفريق لا يرتبط بالأموال فقط، بل يمتد إلى عمق الاختيارات الفنية والإدارية منذ بداية الموسم، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة MBC مصر: «الزمالك عنده مشاكل كتير ومش مشكلة فلوس بس»، موضحًا أن التعاقدات الجديدة تمت قبل أزمة أرض النادي، وهو ما يكشف أن الخلل الحقيقي يكمن في سوء التخطيط والإدارة وليس في الأزمات المالية.

خلل إداري وفني في الاختيارات

أشار قائد الزمالك السابق إلى أن الرؤية الإدارية والفنية غابت عن اختيارات اللاعبين في الموسم الجديد، ما أدى إلى تراجع مستوى الفريق في البطولات الكبرى، خاصة أمام الغريم التقليدي الأهلي.

وأضاف أن الفريق لم يُبنَ بشكل صحيح منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن بعض العناصر الحالية لا تستحق تمثيل القلعة البيضاء.

وقال شيكابالا بلهجة حاسمة: «الفريق معمول غلط قبل بداية الموسم، وفيه لاعيبة متستحقش تلبس تيشيرت الزمالك»، مشددًا على أن اسم الزمالك أكبر من أي لاعب، وأن ارتداء القميص الأبيض يحتاج إلى شخصية ومسؤولية داخل وخارج الملعب.

دعوة لتصحيح المسار في انتقالات يناير

طالب شيكابالا إدارة نادي الزمالك بإجراء إصلاح شامل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، داعيًا إلى التعاقد مع لاعبين يمتلكون روح الانتماء والقدرة على الدفاع عن شعار النادي قبل المهارة الفردية.

وقال في تصريحاته: «لازم الزمالك في يناير يختار لاعيبة تقدر تلبس التيشيرت وتقدره»، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب قرارات حاسمة تعيد للفريق هيبته بعد الإخفاقات المتكررة.

تفاصيل خسارة السوبر المصري 2025

وخسر نادي الزمالك بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف أمام الأهلي بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، ليُتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لعام 2025.

وحصل الزمالك على 250 ألف دولار نظير مشاركته وحصده المركز الثاني، فيما نال الأهلي 350 ألف دولار بعد تتويجه بالبطولة.

وتأتي هذه الهزيمة لتزيد من الضغوط على الإدارة والجهاز الفني، في ظل مطالب جماهيرية واسعة بإعادة بناء الفريق وإصلاح منظومته الإدارية والفنية بالكامل.

أزمة تتجاوز النتائج

اختتم شيكابالا حديثه بالتأكيد على أن الزمالك لا يحتاج فقط إلى أموال أو صفقات ضخمة، بل إلى رؤية واضحة واستقرار داخلي يضمن عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية في صدارة البطولات المحلية والقارية.

وأشار إلى أن «روح الزمالك» كانت دائمًا هي سر قوته، داعيًا الجميع إلى التكاتف خلف النادي في هذه المرحلة الحرجة، لاستعادة ثقة الجماهير وتحقيق التوازن بين الإدارة والفريق والجهاز الفني.

