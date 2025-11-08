القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير الكرة المصرية، لقاء القمة الذي يجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء غد الأحد 9 نوفمبرالجاري.

لابديل أمام كلا الفريقين سوي تحقيق الفوز خلال لقاء القمة للتتويج بالبطولة ويسعي الأهلي لتحقيق اللقب الأول تحت قيادة مدربه الجديد توروب بينما يسعي أحمد عبدالرؤوف للفوز باللقب مع الزمالك بعد تراجع نتائج الفريقر خلال منافسات بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

لقاء القمة الذي يجمع فريق الأهلي أمام نظيره فريق الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري للموسم الجديد 2025-2026، ينطلق في الخامسة والنصف مساء غد الأحد 9 نوفمبرالجاري.

القنوات الناقلة لـ قمة الأهلي ضد الزمالك

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري للموسم الجديد 2025-2026، والتي تنطلق في الخامسة والنصف مساء غد الأحد 9 نوفمبرالجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد الزمالك مشاركة كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كوكا - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - ديانج - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار

قائمة الأهلي المشاركة بالسوبر المصري

يرصد الموجز، قائمة الأهلي بالسوبر المصري والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- حمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي - أشرف داري - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - بيكهام - كوكا - مصطفي العش - أحمد عابدين.

خط الوسط: إمام عاشور - حسين الشحات - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمد عبدالله - محمود حسن تريزيجيه - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - مروان عطية - أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار- محمد شريف.

تشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد الأهلي

من المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك ضد الأهلي مشاركة كل من..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، ناصر ماهر.

قائمة الزمالك المشاركة بالسوبر المصري

تضم قائمة الزمالك بالسوبر المصري كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوتشينج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – صلاح الدين مصدق – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك – أحمد فتوح.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.

