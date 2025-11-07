موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال والقنوات الناقلة

مباراة نهائي كأس السوبر المصري.. تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، المقرر إقامته في دولة الإمارات، حيث يحظى “الكلاسيكو المصري” بمتابعة ضخمة داخل مصر وخارجها، نظراً لقوة المواجهات التاريخية بين القطبين، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد نهائي كأس السوبر المصري للأبطال

يستضيف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مباراة نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك.

موعد المباراة: يوم الأحد المقبل

يوم الأحد المقبل توقيت انطلاق اللقاء: 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة

وتشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع إقامة النهائي في الإمارات التي احتضنت العديد من مباريات القمة سابقًا وحققت نجاحًا على مستوى التنظيم والحضور.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر المصري

يمكن لعشاق الكرة المصرية متابعة المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الناقلة للحدث، حيث يتم بث لقاء الأهلي والزمالك عبر:

قناة أون تايم سبورت

قناة دبي الرياضية

قناة أبو ظبي الرياضية

وتوفر القنوات استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباراة، بالإضافة إلى تغطية موسعة للقاء الأكثر انتظارًا في الكرة المصرية.

أهمية مباراة السوبر

تمثل مواجهة السوبر بطولة خاصة بين الفريقين، ليس فقط لأنها لقب رسمي، بل لأن مباريات القمة دائمًا تحمل طابعًا مختلفًا داخل الملعب وخارجه، وتكون مليئة بالإثارة والندية، كما تجذب ملايين المشاهدين داخل الوطن العربي.

بهذه التفاصيل يتجه الأنظار إلى أبو ظبي يوم الأحد المقبل لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم بين الأهلي والزمالك، في نهائي يحمل طابعًا جماهيريًا وتاريخيًا كبيرًا.

