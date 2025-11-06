موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا في السوبر المصري اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية، قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سيراميكا التي تجمعهما ضمن مواجهات قبل نهائي بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم 6 نوفمبرالجاري.

لابديل أمام كلا الفريقين سوي تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم للتأهل للمباراة النهائية بالبطولة ويسعي الأهلي استعادة نغمة الانتصارات وذلك بعد التعادل ضد نظيره المصري ومن قبله بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا

القمة النارية التي تجمع فريق الأهلي أمام نظيره فريق سيراميكا في قبل نهائي بطولة السوبر المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الخميس 6 نوفمبرالجاري.

القنوات الناقلة لـ قمة الأهلي ضد سيراميكا

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره سيراميكا في قبل نهائي بطولة السوبر المصري للموسم الجديد 2025-2026، والتي تنطلق في الخامسة مساء اليوم الخميس 6 نوفمبرالجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد سيراميكا

تشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام سيراميكا

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد سيراميكا مشاركة كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار

قائمة الأهلي المشاركة بالسوبر المصري

يرصد الموجز، قائمة الأهلي استعدادا لمواجهاته بالسوبر المصري والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- حمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي - أشرف داري - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - بيكهام - كوكا - مصطفي العش - أحمد عابدين.

خط الوسط: إمام عاشور - حسين الشحات - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمد عبدالله - محمود حسن تريزيجيه - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - مروان عطية - أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار- محمد شريف.

