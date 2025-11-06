مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة في الإمارات بتوقيت القاهرة

تترقب جماهير كرة القدم العربية والمصرية انطلاق بطولة كأس السوبر المصري 2025، الحدث الكروي الأكبر الذي يخطف الأنظار خلال شهر نوفمبر الجاري، وتزداد عمليات البحث عبر الإنترنت عن موعد المباريات والقنوات الناقلة، خاصة مع اقتراب صافرة البداية التي تفصلنا عنها ساعات قليلة فقط، وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة هذه النسخة بمشاركة أبرز أندية الدوري المصري، حيث تشهد البطولة منافسات قوية في الدور نصف النهائي قبل الوصول إلى النهائي المنتظر.

ومن خلال التقرير التالي يستعرض الموجز لكم موعد مباريات كأس السوبر المصري 2025 بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة المجانية على النايل سات، وطريقة متابعة مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2025 في الإمارات

أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين بشكل رسمي جدول مباريات النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري 2025 والذي جاء على النحو التالي:

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

الخميس 6 نوفمبر 2025

مباراة نصف النهائي

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز

الخميس 6 نوفمبر 2025

مباراة نصف النهائي

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة تحديد المركز الثالث

الأحد 9 نوفمبر 2025

الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة

المباراة النهائية

الأحد 9 نوفمبر 2025

الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة

وتقام المواجهات على ملاعب الإمارات وفق خطة تنظيمية تهدف لجذب الجماهير العربية والمصرية، في حدث أصبح تقليدًا سنويًا على الأراضي الإماراتية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا – نصف نهائي السوبر 2025

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء الخميس 6 نوفمبر، في تمام:

5:00 مساءً – بتوقيت القاهرة

6:00 مساءً – بتوقيت مكة المكرمة

7:00 مساءً – بتوقيت أبوظبي

4:00 عصرًا – بتوقيت المغرب العربي

ويترقب جمهور الأهلي الظهور الأول لفريقه بعد فترة استعداد قوية، بينما يبحث سيراميكا عن مفاجأة تقوده إلى النهائي لأول مرة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز – نصف نهائي السوبر 2025

في نفس اليوم، يلتقي الزمالك مع بيراميدز في مواجهة قوية ومفتوحة فنياً، وذلك في:

7:30 مساءً – بتوقيت القاهرة

8:30 مساءً – بتوقيت مكة

9:30 مساءً – بتوقيت أبوظبي

6:30 مساءً – بتوقيت المغرب العربي

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا بعد مواجهات متبادلة بين الفريقين في الدوري والكأس خلال السنوات الأخيرة.

القنوات الناقلة لكأس السوبر المصري 2025 على النايل سات

أعلنت ثلاث قنوات مجانية عن بث مباريات البطولة كاملة على القمر الصناعي نايل سات، وهي:

أون تايم سبورت

أبوظبي الرياضية

دبي الرياضية

وتتيح القنوات مشاهدة مباراتي نصف النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية، بدون تشفير أو اشتراك، وهو ما يسهل المتابعة على الجماهير داخل مصر وخارجها.

وتستعد القنوات لبث الاستوديوهات التحليلية قبل اللقاءات وبعدها بمشاركة نجوم كرة القدم والتحليل الرياضي، بالإضافة لتغطية كاملة من داخل الملاعب الإماراتية.

مشاهدة مباريات السوبر المصري 2025

يمكن للجماهير استقبال الترددات المعلنة للقنوات الثلاث على النايل سات لمتابعة المواجهات مباشرة، خصوصًا مع الازدحام الجماهيري المتوقع على المدرجات، نظرًا لقوة المنافسات بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، مما يجعل البطولة واحدة من أقوى نسخ السوبر في السنوات الأخيرة.

الساعات القادمة تحمل الإثارة لعشاق الكرة المصرية، حيث تبدأ منافسات كأس السوبر المصري 2025 بمواجهات قوية، وبنقل تلفزيوني مجاني للجميع، من يفوز ويتأهل إلى النهائي؟ وهل يشهد الملعب الإماراتي تتويج بطل جديد؟ الإجابة ستظهر مع انطلاق البطولة.

اقرأ أيضًا:

عقوبات علي زيزو بعد إهدار ضربة الجزاء أمام المصرى.. مصدر يكشف الحقيقة



موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري اليوم والتشكيل المتوقع

