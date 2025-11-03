عقوبات علي زيزو بعد إهدار ضربة الجزاء أمام المصرى.. مصدر يكشف الحقيقة

أثار إهدار أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لركلة الجزاء في مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري البورسعيدي، حالة من الجدل بين جماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد أن ضاعت فرصة ثمينة للعودة إلى صدارة جدول الدوري الممتاز، ويرصد الموجز التفاصيل.

رد فعل زيزو بعد المباراة

بحسب مصادر من داخل غرفة الملابس فإن زيزو عقب اللقاء كان في حالة من الحزن الشديد، وأبدى استياءه من ضياع ركلة الجزاء التي كان يمكن أن تغيّر نتيجة المباراة لصالح الفريق، وأكد أن اللاعب لم يتعرض لأي لوم علني من زملائه داخل الفريق، وأن الجهاز الفني تعامل مع الموقف بهدوء.

توروب يدافع عن زيزو

وفي تصريحات عقب المباراة، أوضح المدير الفني للفريق، يس توروب، أن زيزو هو اللاعب المكلّف بتسديد ركلات الجزاء وفقًا لتعليمات الجهاز الفني، مؤكدًا أنه لم يخالف التعليمات، وأن ما حدث يُعدّ جزءًا من كرة القدم، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في اللاعب رغم الإخفاق الأخير.

ردود الفعل الجماهيرية والإعلامية

من جانبه، علّق الإعلامي خالد الغندور على الواقعة خلال برنامجه، مؤكدًا أن ضربة الجزاء المهدرة كانت نقطة التحول التي أفقدت الأهلي ثلاث نقاط ثمينة، معتبرًا أن الفريق فرّط في فرصة العودة إلى الصدارة.

وأثارت الواقعة موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى أن زيزو قدم أداءً قويًا رغم الإهدار، وآخرين انتقدوا ضعف التركيز في لحظة الحسم.

موقف الأهلي من العقوبات

وفي تصريحات خاصة، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بمعاقبة زيزو عقب إهدار ضربة الجزاء، وأضاف المصدر أن هناك نية داخل الجهاز الفني والإدارة لتطبيق لائحة العقوبات على الفريق بأكمله وليس زيزو فقط، في حالة استمرار الأداء بهذا الشكل، وبسبب الأداء المتراجع خلال اللقاء، وإهدار فرصة مهمة للانفراد بصدارة الدوري، على أن تتم مراجعة الموقف بعد تقرير المدير الفني في الاجتماع القادم للجنة الكرة.

