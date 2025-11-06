مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025..يوم كروي ساخن في السوبر المصري

يشهد اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، برنامجًا كرويًا مزدحمًا على مستوى البطولات العربية والأوروبية، حيث تقام نصف نهائي كأس السوبر المصرية في الإمارات، تليها مواجهات قوية في الدوري الأوروبي، ومباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، كما تُستكمل منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، إلى جانب مباريات في الدوريين التونسي والمغربي.

في السطور التالية، يستعرض الموجز جميع المباريات بتوقيت القاهرة.

نصف نهائي كأس السوبر المصرية في الإمارات

تتصدر بطولة كأس السوبر المصرية المشهد الكروي اليوم، حيث تنطلق منافسات نصف النهائي بمواجهتين من العيار الثقيل:

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

– الساعة الزمالك × بيراميدز – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الأهلي يدخل المباراة الأولى طامحًا في العبور إلى النهائي بحثًا عن لقب جديد يضاف لخزينته، بينما يأمل سيراميكا في تحقيق مفاجأة تاريخية وبلوغ النهائي لأول مرة.

وفي نصف النهائي الثاني، يشتعل الصدام بين الزمالك وبيراميدز في مواجهة منتظرة بين فريقين ينافسان بقوة على الألقاب المحلية.

الدوري الأوروبي.. ليلة من العيار الثقيل

تقام مجموعة كبيرة من المباريات القوية في الجولة الجديدة من الدوري الأوروبي:

دينامو زغرب × سيلتا فيغو – 7:45 مساءً

– أوتريخت × بورتو – 7:45 مساءً

– النجم الأحمر × ليل – 7:45 مساءً

– نيس × فرايبورغ – 7:45 مساءً

– شتورم غراتس × نوتنغهام فورست – 7:45 مساءً

ثم تنطلق القمم الأهم في توقيت متأخر:

ريال بيتيس × ليون – 10:00 مساءً

– غلاسكو رينجرز × روما – 10:00 مساءً

– شتوتغارت × فينورد – 10:00 مساءً

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى لقاء روما ورينجرز، حيث يبحث النادي الإيطالي عن فوز يعزز فرصه في المنافسة.

دوري روشن السعودي.. 3 مباريات قوية

تستمر منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي بثلاث مواجهات:

الحزم × الخليج – 4:55 مساءً

– القادسية × الأخدود – 7:30 مساءً

– الرياض × ضمك – 7:30 مساءً

الصراع يشتعل في منتصف الجدول، بينما يسعى الحزم والخليج للهروب من مراكز الهبوط.

كأس العالم تحت 17 عامًا

تقام اليوم 4 مباريات ضمن مونديال الناشئين:

البرتغال × المغرب – 2:30 ظهرًا

– الأرجنتين × تونس – 3:30 عصرًا

– الإمارات × كرواتيا – 5:15 مساءً

– قطر × جنوب إفريقيا – 5:45 مساءً

المنتخبات العربية تدخل اختبارات صعبة أمام مدارس أوروبية وأمريكية جنوبية قوية.

الدوري التونسي

الترجي الرياضي × شبيبة العمران – 3:30 عصرًا

– الملعب التونسي × النادي الإفريقي – 3:30 عصرًا

الدوري المغربي

الجيش الملكي × الفتح الرباطي – 10:00 مساءً

يوم كروي ممتد من الظهيرة وحتى منتصف الليل، يجمع بين السوبر المصري، الدوري الأوروبي، دوري روشن، ومونديال الناشئين، في جدول حافل لعشاق كرة القدم.

