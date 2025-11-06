siteName
كورة وملاعب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025..يوم كروي ساخن في السوبر المصري

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يشهد اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، برنامجًا كرويًا مزدحمًا على مستوى البطولات العربية والأوروبية، حيث تقام نصف نهائي كأس السوبر المصرية في الإمارات، تليها مواجهات قوية في الدوري الأوروبي، ومباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، كما تُستكمل منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، إلى جانب مباريات في الدوريين التونسي والمغربي.

في السطور التالية، يستعرض الموجز جميع المباريات بتوقيت القاهرة.

لا يفوتك

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا في السوبر والقنوات الناقلة

خطة أمنية لتأمين مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة 13 من الدوري

نصف نهائي كأس السوبر المصرية في الإمارات

تتصدر بطولة كأس السوبر المصرية المشهد الكروي اليوم، حيث تنطلق منافسات نصف النهائي بمواجهتين من العيار الثقيل:

  • الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة
  • الزمالك × بيراميدز – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الأهلي يدخل المباراة الأولى طامحًا في العبور إلى النهائي بحثًا عن لقب جديد يضاف لخزينته، بينما يأمل سيراميكا في تحقيق مفاجأة تاريخية وبلوغ النهائي لأول مرة.
وفي نصف النهائي الثاني، يشتعل الصدام بين الزمالك وبيراميدز في مواجهة منتظرة بين فريقين ينافسان بقوة على الألقاب المحلية.

 

الدوري الأوروبي.. ليلة من العيار الثقيل

تقام مجموعة كبيرة من المباريات القوية في الجولة الجديدة من الدوري الأوروبي:

  • دينامو زغرب × سيلتا فيغو7:45 مساءً
  • أوتريخت × بورتو7:45 مساءً
  • النجم الأحمر × ليل7:45 مساءً
  • نيس × فرايبورغ7:45 مساءً
  • شتورم غراتس × نوتنغهام فورست7:45 مساءً

ثم تنطلق القمم الأهم في توقيت متأخر:

  • ريال بيتيس × ليون10:00 مساءً
  • غلاسكو رينجرز × روما10:00 مساءً
  • شتوتغارت × فينورد10:00 مساءً

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى لقاء روما ورينجرز، حيث يبحث النادي الإيطالي عن فوز يعزز فرصه في المنافسة.

 

دوري روشن السعودي.. 3 مباريات قوية

تستمر منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي بثلاث مواجهات:

  • الحزم × الخليج4:55 مساءً
  • القادسية × الأخدود7:30 مساءً
  • الرياض × ضمك7:30 مساءً

الصراع يشتعل في منتصف الجدول، بينما يسعى الحزم والخليج للهروب من مراكز الهبوط.

 

كأس العالم تحت 17 عامًا

تقام اليوم 4 مباريات ضمن مونديال الناشئين:

  • البرتغال × المغرب2:30 ظهرًا
  • الأرجنتين × تونس3:30 عصرًا
  • الإمارات × كرواتيا5:15 مساءً
  • قطر × جنوب إفريقيا5:45 مساءً

المنتخبات العربية تدخل اختبارات صعبة أمام مدارس أوروبية وأمريكية جنوبية قوية.

 

الدوري التونسي

  • الترجي الرياضي × شبيبة العمران3:30 عصرًا
  • الملعب التونسي × النادي الإفريقي3:30 عصرًا

 

الدوري المغربي

  • الجيش الملكي × الفتح الرباطي10:00 مساءً

 

يوم كروي ممتد من الظهيرة وحتى منتصف الليل، يجمع بين السوبر المصري، الدوري الأوروبي، دوري روشن، ومونديال الناشئين، في جدول حافل لعشاق كرة القدم.

