3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة

منتخب مصر للناشئين يقترب من التأهل لدور الـ32 في كأس العالم تحت 17 سنة بعد التعادل أمام فنزويلا، و3 سيناريوهات تحدد مصيره في المواجهة الحاسمة ضد إنجلترا.

منتخب مصر للناشئين على أعتاب التأهل في كأس العالم تحت 17 سنة

يواصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة عروضه القوية في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة بمشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات، بعدما حقق تعادلًا مهمًا أمام فنزويلا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحافظ على حظوظه الكبيرة في التأهل إلى دور الـ32 من البطولة العالمية، ويرصد الموجز التفاصيل.



المنتخب المصري للناشئين رفع رصيده إلى 4 نقاط، بعد فوز أول على هايتي وتعادل ثمين أمام فنزويلا، ليصبح على بُعد خطوة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة

تضم مجموعة منتخب مصر للناشئين كلاً من إنجلترا، فنزويلا، وهايتي.

ويتصدر الترتيب الحالي كل من مصر وفنزويلا برصيد 4 نقاط، يليهما منتخب إنجلترا بـ3 نقاط، بينما تتذيل هايتي المجموعة بلا نقاط بعد استقبالها 12 هدفًا في مباراتين.

هذا الترتيب يجعل الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد مصير منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة، خاصة مع المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا.

السيناريو الأول: الفوز يمنح منتخب مصر الصدارة والتأهل المباشر

يأتي السيناريو الأفضل لمنتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة بتحقيق الفوز على إنجلترا في الجولة الأخيرة.

وفي حال فوز مصر وخسارة فنزويلا أو تعادلها أمام هايتي، يتصدر الفراعنة الصغار المجموعة بـ7 نقاط ويتأهلون مباشرة إلى دور الـ32.

حتى في حال تساوي مصر وفنزويلا في النقاط، سيكون فارق الأهداف هو الفيصل، مما يجعل الفوز بعدد وافر من الأهداف هدفًا استراتيجيًا للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد وهبة.

السيناريو الثاني: التعادل يكفي منتخب مصر للناشئين للتأهل كوصيف

أما السيناريو الثاني فيتمثل في التعادل أمام إنجلترا، وهو ما يرفع رصيد منتخب مصر للناشئين إلى 5 نقاط، ليضمن المركز الثاني في المجموعة في حال فوز فنزويلا على هايتي.

هذا السيناريو يمنح الفراعنة الصغار بطاقة التأهل دون الدخول في حسابات معقدة، ويؤكد ثبات الأداء المصري في كأس العالم تحت 17 سنة بعد بداية قوية في البطولة.

السيناريو الثالث: الخسارة وفرصة التأهل كأفضل ثالث في كأس العالم للناشئين

في حال خسارة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا مع فوز فنزويلا، سيحتل الفراعنة المركز الثالث في المجموعة،

لكن الأمل سيبقى قائمًا، حيث تتأهل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الـ12 إلى دور الـ32 في كأس العالم تحت 17 سنة.

وبالنظر إلى رصيد مصر من النقاط وفارق الأهداف الإيجابي (+3)، فإن فرص التأهل كأفضل ثالث تبقى قوية للغاية.

من سيكون منافس منتخب مصر في دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 سنة؟

بحسب لوائح كأس العالم للناشئين، سيتم تحديد منافس منتخب مصر للناشئين في دور الـ32 بناءً على تصنيف المجموعات ونقاط المنتخبات.

يتقابل أصحاب المراكز الأولى مع أفضل منتخبات المركز الثالث، بينما يواجه أصحاب المركز الثاني بعضهم وفقًا للائحة الفيفا المعتمدة.

حلم الفراعنة الصغار يقترب

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مباراته أمام إنجلترا بطموح التأهل وكتابة تاريخ جديد للكرة المصرية في كأس العالم للناشئين، بعد الأداء المميز أمام هايتي وفنزويلا.

الجهاز الفني يركز على الجوانب الدفاعية والهجومية للحفاظ على التوازن، فيما يطمح اللاعبون لتحقيق إنجاز يليق باسم مصر ويؤكد عودة المدرسة المصرية في تكوين المواهب.

اقرأ أيضًا:

الكاف يعلن تفاصيل بطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب.. مواعيد المباريات والمجموعات



القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم

