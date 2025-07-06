شيكابالا يعلّق الحذاء.. ومونديال الأندية يخلّد الأسطورة

في لحظة امتزج فيها التأثر بالفخر، أعلنت الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية على "فيسبوك" تكريمها لقائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، عقب إعلانه رسميًا اعتزال كرة القدم بعد مسيرة استمرت أكثر من عقدين، ونشرت الصفحة صورة مؤثرة له وهو يعلق الحذاء، وسط عدد من نجوم الكرة العربية، مرفقة بتعليق استثنائي:

"الشوارع لن تنسى محمود عبد الرازق شيكابالا".

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

احتفاء دولي بمسيرة محلية وعربية مشرفة

ويُعد هذا الاحتفاء بمثابة اعتراف عالمي بمكانة شيكابالا، الذي لم تقتصر مسيرته على الألقاب المحلية، بل امتدت لتصنع تأثيرًا جماهيريًا خاصًا، جعله من أكثر اللاعبين شعبية في تاريخ الكرة المصرية.

جاء ظهور اسم شيكابالا على صفحة بطولة بحجم كأس العالم للأندية تتويجًا لرحلة مليئة بالتحديات والإنجازات، حيث شارك "الفهد الأسمر" في أكثر من 400 مباراة رسمية، وساهم في تتويج الزمالك بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية، أبرزها الدوري المصري، كأس مصر، والسوبر الأفريقي.

الزمالك يخلّد القميص رقم 10

ردًا على إعلان اعتزاله، قرر نادي الزمالك حجب القميص رقم 10 الذي كان يرتديه شيكابالا طوال مشواره مع الفريق، وذلك تكريمًا لقائده الذي ارتبط اسمه بالجماهير البيضاء بشكل استثنائي.

كما أكد مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، أن النادي سيقيم مهرجان تكريم كبير يليق بما قدمه شيكابالا للقلعة البيضاء والكرة المصرية.

رمز للوفاء والانتماء

شيكابالا، الذي بدأ مسيرته مع الزمالك ورفض مغادرة النادي رغم العروض المغرية، تحول إلى أيقونة للانتماء والولاء، خاصة في ظل ولائه الدائم لجماهير ناديه في مختلف الظروف.

رحل عن الملاعب، لكنه ترك إرثًا لا يُنسى، وبشهادة صفحة مونديال الأندية، فإن الشوارع التي هتفت باسمه ستظل تروي حكاياته.

صوت الجماهير الذي لا يُنسى

لم يكن شيكابالا مجرد لاعب مهاري داخل الملعب، بل كان أيضًا صوتًا لجماهير الزمالك، يُعبّر عنهم في الانتصارات والانكسارات، لطالما وقف مدافعًا عن النادي في أصعب اللحظات، وكانت مواقفه داخل وخارج المستطيل الأخضر سببًا في تصدره المشهد الكروي لعقود، فبالنسبة لجماهير الزمالك، لم يكن شيكابالا مجرد قائد، بل رمزًا للكرامة والانتماء والشخصية القوية التي لا تنكسر، حتى حين واجه التهميش أو الإيقاف أو التجاهل الإعلامي.

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