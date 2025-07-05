القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد دورتموند بدور الـ 8 بمونديال الأندية

تترقب جماهير كرة القدم، قمة تجمع فريق ريال مدريد ضد دورتموند ، ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

فريق ريال مدريد يسعي للتتويج بلقب مونديال الأندية من خلال تحقيق الفوز ضد دورتموند لضمان مواصلة مشواره نحو اللقب بينما يسعي دورتموند لإقصاء الريال لمواصلة مشواره لأبعد مدي بالبطولة.

موعد مباراة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند

المواجهة المنتظرة التي تجمع فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق دورتموند، ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فى تمام الحادية عشر من مساء اليوم السبت 5 يوليو بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف".

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

يتم نقل أحداث قمة فريق ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند، ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لـ بروسيا دورتموند ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: فالديمار أنطون، رامي بن سبعيني، دانييل سفينسون، نيكلاس سولي، جوليان رايرسون.

خط الوسط: فيليكس نميشا، باسكال جروس، جوب بيلينجهام.

خط الهجوم: سيرهو جيراسي، كريم أديمي.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف