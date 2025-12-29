هدى رمزي: ليس للشيخ الشعراوي علاقة بارتدائي الحجاب والاحتشام أولويتي

تحدثت الفنانة هدى رمزي عن مسألة الحجاب ومسيرتها الفنية، مؤكدة أن اختياراتها الشخصية لم تتأثر بأحد وأن أولويتها دائمًا كانت الاحتشام وليس الالتزام بالحجاب بالمعنى التقليدي، في حوار صريح مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، ويرصد الموجز التفاصيل.

الحجاب والاحتشام: قرار شخصي بعيد عن التأثيرات الخارجية

أوضحت هدى رمزي أن ارتداء الحجاب لم يكن مرتبطًا بأي شخص أو تأثير خارجي، مؤكدة أنها لم تكن محجبة بالمعنى المتعارف عليه، بل كانت تصف نفسها دائمًا بالمحتشمة. وأكدت أن للحجاب مواصفات محددة تختلف عن مفهوم الاحتشام الذي اعتمدته في حياتها.

وأضافت خلال اللقاء الهاتفي أن خلعها الحجاب لم يغير حياتها بأي شكل، وأنها لم ترتده منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرة إلى أن هذا القرار كان شخصيًا بحتًا، بعيدًا عن أي ظروف أو أشخاص بعينهم.

نفي الشائعات: علاقة الشيخ الشعراوي غير موجودة

في سياق حديثها، نفت الفنانة ما تردد عن وجود أي علاقة للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بارتدائها الحجاب، مؤكدة أنها لم تلتقِ به مطلقًا ولا تعرفه شخصيًا، وأكدت هدى رمزي أن العلاقة بين الإنسان وربه شأن خاص لا يفرضه أحد ولا يمنعه أحد، موضحة أن الالتزام الديني قرار شخصي داخلي وليس مفروضًا من شخصية عامة أو شيخ.

مسيرتها الفنية: اختيار الأدوار بحكمة

وعن مسيرتها الفنية، قالت هدى رمزي إنها لم تشعر بالندم أبدًا على الأدوار التي رفضتها، حتى لو حققت هذه الأعمال نجاحًا لاحقًا. وأكدت رضاها الكامل عن اختياراتها، مشددة على أهمية تقديم أدوار تليق باسم عائلتها، خاصة أنها ابنة المنتج الراحل حسن رمزي، أحد رموز السينما المصرية.

وأوضحت أن حمل اسم والده أضاف إليها شعورًا كبيرًا بالمسؤولية، ودفعها دائمًا لاختيار الأعمال التي تحافظ على سمعة العائلة ومسيرتها الفنية، معتبرة أن هذه المسؤولية جزء من نجاحها واستمراريتها في الوسط الفني.

العمل مع الكبار: التجربة تكشف الكيميا الفنية

كما تحدثت هدى رمزي عن تجربتها في العمل مع العمالقة الكبار في الفن، مثل الفنان عادل إمام، مؤكدة أن التعاون مع عمالقة الفن يحتاج إلى كيميا خاصة بين الفنانين. ووصفت العمالقة الحقيقيين بأنهم يرفعون مستوى زملائهم في العمل ويحفزونهم على تقديم أفضل ما لديهم، معتبرة أن هذه التجربة من أهم ما يضيف إلى مسيرة أي فنان.

رسالة للجمهور: محبة الجمهور رصيد الفنان

اختتمت الفنانة حوارها بالتأكيد على أن محبة الجمهور هي المتعة الحقيقية لكل فنان، معتبرة أن هذا الرصيد هو ما يعطي الفنان الثقة ويحفزه على الاستمرار في تقديم أعماله بإبداع وصدق. وأشارت إلى أن ارتباط الفنان بجمهوره وتقديره له هو الأساس في مسيرته الفنية.