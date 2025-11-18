شبانة يكشف فوضى داخل اتحاد الكرة.. أزمة تنسيق تهدد استعدادات المنتخب

تتصاعد حدة الأزمات داخل اتحاد الكرة المصري مع اقتراب الاستحقاقات القارية والدولية، بعدما كشف الإعلامي محمد شبانة عن حالة من الارتباك الشديد بين منتخبي مصر الأول والمنتخب المشارك في كأس العرب، الأزمة، التي وصفها شبانة بـ"الكبيرة"، ترتبط بانعدام التنسيق بين الجهازين الفنيين واتحاد الكرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء اللاعبين والتحضيرات الخاصة بالبطولات المقبلة، تصريحات شبانة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة CBC أثارت جدلًا واسعًا، خاصة مع تطرقها لملفات حساسة مثل خلافات المدربين، غضب حسام حسن، ومشاكل اللاعبين داخل المعسكر الموجز يستعرض تفاصيل الأزمة بدقة، مع تحليل لأبرز النقاط وتأثيرها على المنتخب الوطني.

أزمة التنسيق بين المنتخبين

أكد محمد شبانة وجود خلاف واضح بين منتخبي مصر الأول والمنتخب المشارك في كأس العرب، مشيرًا إلى أن انعدام التنسيق بين المدربين واتحاد الكرة أصبح خطرًا حقيقيًا، وشدد على أن غياب التواصل الرسمي أدى لتضارب كبير في الاختيارات الفنية، خاصة فيما يتعلق باللاعبين المحترفين.

تصريحات حسام حسن تثير الجدل

شبانة أشار إلى أن تصريحات حسام حسن الأخيرة حول اللاعبين المحترفين خلقت موجة واسعة من السخرية والجدل. حسام قال إن "عندنا اتنين محترفين وربع"، في إشارة إلى محمد صلاح وعمر مرموش، بينما وصف أداء مصطفى محمد بأنه "يمشي على سطر ويسيب سطر"، وهو ما أثار انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدد أزمة مصطفى محمد مع حسام حسن

كشف شبانة أن أزمة مصطفى محمد مع المدير الفني ليست جديدة، إذ رفض اللاعب الخروج من الملعب خلال المباراة الأخيرة، وهي المرة الثانية التي تحدث فيها الواقعة، وأضاف أن حسام حسن مستاء من الاتهامات المتداولة عن جلسات داخل اتحاد الكرة تتعلق بقيادته للمنتخب في كأس العالم.

توتر بين حسام حسن وحلمي طولان

أوضح شبانة أن العلاقة بين حسام حسن وحلمي طولان ما زالت شبه منقطعة، دون أي تواصل مباشر بينهما حتى الآن. هذا الوضع — حسب قوله — يخلق حالة ارتباك كبيرة في التخطيط الفني والتنسيق بين المنتخبين، ما يهدد استعدادات مصر لاستحقاقات مهمة ككأس إفريقيا.

أهمية تجهيز إمام عاشور

شدّد شبانة على أهمية دور اللاعب إمام عاشور، معتبرًا أنه أحد أهم العناصر التي يجب تجهيزها جيدًا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، وأكد أن اللاعب قادر على صناعة الفارق بشرط توفير البرنامج البدني والفني المناسب له.

حسام حسن يبحث عن تشكيل جديد

قال شبانة إن حسام حسن يمتلك الحق الكامل في تجربة لاعبين جدد، سواء في الوديات أو عبر خطط فنية مختلفة، مشيرًا إلى أنه اختبر قدرات مصطفى شوبير في ركلات الترجيح، وهو ما يؤكد وجود "عين فاحصة" تبحث عن أفضل الخيارات للفترة المقبلة.

ضغط المباريات يُنهك اللاعبين

في ختام تصريحاته، عبّر شبانة عن قلقه الشديد من الإرهاق البدني الذي يعاني منه لاعبو المنتخب، مؤكدًا أن بعضهم خاض 4 مباريات خلال 11 يومًا فقط، مما يعكس حجم الضغط الهائل عليهم ويهدد جاهزيتهم للبطولات القادمة.

