ميدو يهاجم زيزو بسبب تجاهل مصافحة هشام نصر: تصرف غير مقبول ويتنافى مع قيم الاحترام

أزمة جديدة تهز الوسط الرياضي بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري

أثار الإعلامي أحمد حسام "ميدو" جدلًا واسعًا بعد انتقاده الحاد لتصرف لاعب الأهلي أحمد سيد "زيزو"، الذي تجاهل مصافحة هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال مراسم تتويج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر المصري.

وصف ميدو الواقعة بأنها سلوك غير رياضي لا يتماشى مع قيم الاحترام والتقدير بين الأجيال داخل الوسط الرياضي المصري، ويرصد الموجز التفاصيل.

ميدو: الاحترام بين الأجيال من أساسيات الرياضة

قال ميدو خلال تقديمه برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار إن تصرف زيزو لم يكن مقبولًا على الإطلاق، مؤكدًا أن الاحترام المتبادل بين اللاعبين والمسؤولين هو أحد أهم أركان الرياضة الاحترافية.

وأضاف: "لو كنت مكان هشام نصر، كنت سأرد بشكل قوي، لأن تجاهل المصافحة أمر لا يليق برياضي يمثل نادٍ كبير مثل الأهلي."

انتقاد لتصرف خالد مرتجي ودعوة للتواضع

وخلال حديثه، انتقد ميدو أيضًا تدخل خالد مرتجي، نائب رئيس النادي الأهلي، في الموقف، معتبرًا أن تدخله لم يكن في محله.

وأوضح أن مرتجي شخصية كبيرة في عالم الرياضة وكان من الأفضل أن ينأى بنفسه عن هذه التفاصيل الصغيرة التي تسيء لصورة النادي وجماهيره.

وقال ميدو: "التواضع واحترام الآخرين من شيم المنتصرين، وعلى كل لاعب أن يدرك أن التتويج لا يمنحه مبررًا للتعالي."

ندم ميدو على تصرف سابق يشبه موقف زيزو

في حديث صريح، استرجع ميدو أحد المواقف القديمة التي ندم عليها، مشيرًا إلى أنه شعر بالندم بعد موقف سابق مع الكابتن حسن شحاتة، مؤكدًا أن اللاعب الحقيقي هو من يتعلم من أخطائه، وتابع: "زيزو بعد عشر سنوات سيفكر في هذا التصرف ويشعر بالندم كما حدث معي، لأن احترام الكبار واجب قبل أي اعتبار."

دعوة لإعلاء قيم الروح الرياضية

اختتم ميدو حديثه بدعوة جميع اللاعبين والمسؤولين إلى التحلي بالروح الرياضية ونبذ أي تصرفات تثير الانقسام بين الأندية أو الجماهير، مشيرًا إلى أن كرة القدم المصرية تحتاج إلى إعادة ترسيخ قيم الاحترام والتقدير بين الأجيال.

وأكد أن تجاهل المصافحة لا يمثل نادي الأهلي أو لاعبيه الكبار الذين عرفوا دائمًا بالأخلاق العالية، مطالبًا زيزو بالاعتذار عن الموقف حتى لا تتفاقم الأزمة.

