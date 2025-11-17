برودة واضحة وشبورة كثيفة تضرب محافظات مصر الإثنين مع توقع أمطار خفيفة

تشهد البلاد اليوم الإثنين 17 نوفمبر أجواءً خريفية مستقرة تميل للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بينما ترتفع درجات الحرارة نهارًا لتصبح معتدلة على معظم المناطق، مع بقاء الطقس أكثر دفئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ومع حلول الليل، تعود الأجواء لتصبح باردة نسبيًا في مختلف المحافظات.

شبورة كثيفة تقلل الرؤية على الطرق

تستمر الشبورة المائية في التكوّن بكثافة من الفجر وحتى ما بعد التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر خلال القيادة بسبب الانخفاض الملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

وتشير الخرائط الجوية إلى توافر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع ظهور سحب منخفضة على القاهرة ومدن القناة وشمال سيناء قد يصاحبها رذاذ خفيف على فترات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 25° – الصغرى 17°

الإسكندرية: العظمى 25° – الصغرى 15°

مطروح: العظمى 23° – الصغرى 14°

سوهاج: العظمى 26° – الصغرى 13°

قنا: العظمى 27° – الصغرى 14°

أسوان: العظمى 28° – الصغرى 14°

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين