الأرصاد تحذر المواطنين: طقس الأحد بارد صباحًا ودافئ نهارًا على معظم المحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس اليوم الأحد 9 نوفمبر أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة صباحية تحجب الرؤية وتحذيرات للسائقين

وحذرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة تتشكل في الساعات الأولى من الفجر وحتى التاسعة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مما يتطلب حذرًا شديدًا أثناء القيادة لتجنب الحوادث.

- أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر شمال البلاد

وأشارت التوقعات إلى احتمالية تساقط أمطار خفيفة جدًا على مناطق محدودة من حلايب وشلاتين، مع ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها رذاذ غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 نوفمبر

القاهرة: 28° عظمى – 20° صغرى

الإسكندرية: 27° – 18°

مطروح: 25° – 16°

سوهاج: 33° – 18°

قنا: 35° – 20°

أسوان: 36° – 21°

الأرصاد تحسم موعد ارتداء الملابس الشتوية وتحذر من شبورة وأمطار خفيفة

مع اقتراب نهاية فصل الخريف، والذي يتبقى على نهايته نحو 43 يومًا، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة الوقت المناسب للانتقال إلى الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة.

الملابس الشتوية الكاملة.. متى؟

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحديث عن ارتداء الملابس الشتوية بالكامل ما زال مبكرًا، موضحة أن الطقس لا يزال مائلًا للدفء في ساعات النهار، خصوصًا في بعض المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن الملابس الخريفية المتوسطة هي الأنسب حاليًا، وأن الفترة المثالية لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ستكون مع بداية ديسمبر، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

تحذيرات الأرصاد:

كما حذرت الهيئة من استمرار فرص تشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق، إلى جانب احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، داعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.

