طقس غدًا الخميس..أجواء خريفية معتدلة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على بعض المحافظات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس 6نوفمبر 2025، طقس خريفي معتدل على أغلب المحافظات، مائل للحرارة خلال النهار، بينما يميل للبرودة ليلًا، مع استمرار الأجواء الهادئة على معظم الأنحاء ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

- شبورة على الطرق ومحاذير للمسافرين

ونبّهت الهيئة إلى تكوُّن شبورة مائية صباحية من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، قد تكون كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، وخاصة المتجهة نحو القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مطالبة السائقين بتوخي الحذر.

- توقعات بسقوط أمطار خفيفة متفرقة

وأشارت التنبؤات إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، تمتد أحيانًا إلى السواحل الشمالية، مع نشاط خفيف للرياح في بعض المناطق.

- تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 28°، الصغرى 19°.

الإسكندرية: العظمى 26°، الصغرى 18°.

مطروح: العظمى 26°، الصغرى 20°.

سوهاج: العظمى 31°، الصغرى 18°.

قنا: العظمى 32°، الصغرى 19°.

أسوان: العظمى 34°، الصغرى 21°.

نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية المفاجئة

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزمة من الإرشادات المهمة للمواطنين، تهدف إلى تعزيز الوعي والوقاية من مخاطر الطقس المتقلب، خاصة مع تزايد فرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة الكثيفة على بعض الطرق.

أولاً: الحذر من الشبورة المائية

دعت الهيئة السائقين إلى القيادة بهدوء خلال الساعات الأولى من الصباح لتفادي الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع تجنب استخدام الكشافات العالية لأنها تزيد من صعوبة الرؤية وسط الشبورة الكثيفة.

ثانيًا: الاستعداد لسقوط الأمطار

أكدت الأرصاد أهمية حمل المظلات أثناء الخروج من المنزل، خاصة في محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء أثناء تساقط الأمطار حفاظًا على السلامة العامة.

كما نصحت بعدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية خلال فترات الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

ثالثًا: التعامل مع الرياح وتقلبات الجو

شددت الهيئة على ضرورة غلق النوافذ جيدًا عند نشاط الرياح، وتجنب التواجد بالقرب من الأشجار أو اللوحات المعدنية أثناء العواصف.

كما طالبت المواطنين بـ متابعة نشرات الطقس اليومية لتجنب المفاجآت الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة مسبقًا.

رابعًا: ارتداء الملابس المناسبة

أوصت الأرصاد بارتداء ملابس خريفية معتدلة نهارًا مع الاستعانة بملابس أكثر دفئًا ليلًا، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل والصباح الباكر، محذّرة من التخفيف المفاجئ في الملابس لتفادي الإصابة بنزلات البرد.

خامسًا: نصائح عامة للسلامة

حثت الهيئة المواطنين على متابعة التحذيرات الرسمية عبر منصاتها المعتمدة، وتجنب الأنشطة البحرية وقت اضطراب الملاحة، مع الاهتمام بتدفئة كبار السن والأطفال ليلًا لتفادي تأثير برودة الطقس على صحتهم.



