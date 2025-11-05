الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة تعطل حركة المرور صباحاً

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس خريفي يميل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل ليلًا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية تعرقل الحركة على الطرق

وحذّرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة تتكون فجرًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال البلاد، مما يستدعي الحذر البالغ أثناء القيادة بسبب تدني الرؤية الأفقية.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

وأكدت الأرصاد أن مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ستتعرض اليوم لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد يصاحبها رعد وبرق أحيانًا، مع نشاط للرياح الهابطة التي قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال في بعض المناطق المكشوفة.

فرص محدودة للأمطار على القاهرة الكبرى

كما رجّحت الهيئة فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة لا تتجاوز 20% على أجزاء من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، تكون متقطعة خلال النهار دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات

القاهرة الكبرى: العظمى 30° والصغرى 21°

الإسكندرية: العظمى 27° والصغرى 20°

مطروح: العظمى 25° والصغرى 20°

سوهاج: العظمى 32° والصغرى 19°

قنا: العظمى 34° والصغرى 20°

أسوان: العظمى 36° والصغرى 21°

نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية المفاجئة

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزمة من الإرشادات المهمة للمواطنين، تهدف إلى تعزيز الوعي والوقاية من مخاطر الطقس المتقلب، خاصة مع تزايد فرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة الكثيفة على بعض الطرق.

أولاً: الحذر من الشبورة المائية

دعت الهيئة السائقين إلى القيادة بهدوء خلال الساعات الأولى من الصباح لتفادي الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع تجنب استخدام الكشافات العالية لأنها تزيد من صعوبة الرؤية وسط الشبورة الكثيفة.

ثانيًا: الاستعداد لسقوط الأمطار

أكدت الأرصاد أهمية حمل المظلات أثناء الخروج من المنزل، خاصة في محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء أثناء تساقط الأمطار حفاظًا على السلامة العامة.

كما نصحت بعدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية خلال فترات الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

ثالثًا: التعامل مع الرياح وتقلبات الجو

شددت الهيئة على ضرورة غلق النوافذ جيدًا عند نشاط الرياح، وتجنب التواجد بالقرب من الأشجار أو اللوحات المعدنية أثناء العواصف.

كما طالبت المواطنين بـ متابعة نشرات الطقس اليومية لتجنب المفاجآت الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة مسبقًا.

رابعًا: ارتداء الملابس المناسبة

أوصت الأرصاد بارتداء ملابس خريفية معتدلة نهارًا مع الاستعانة بملابس أكثر دفئًا ليلًا، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل والصباح الباكر، محذّرة من التخفيف المفاجئ في الملابس لتفادي الإصابة بنزلات البرد.

خامسًا: نصائح عامة للسلامة

حثت الهيئة المواطنين على متابعة التحذيرات الرسمية عبر منصاتها المعتمدة، وتجنب الأنشطة البحرية وقت اضطراب الملاحة، مع الاهتمام بتدفئة كبار السن والأطفال ليلًا لتفادي تأثير برودة الطقس على صحتهم.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. أجواء خريفية نهارًا وشبورة كثيفة صباحًا وارتفاع الحرارة جنوبًا

شبورة صباحية وأجواء خريفية مستقرة .. تفاصيل طقس الأحد في مصر