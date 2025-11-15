الأرصاد تحذر: تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة طوال الأسبوع المقبل

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار يشهدها الطقس خلال الأسبوع المقبل، في الفترة من السبت 15 نوفمبر حتى الأربعاء 19 نوفمبر 2025 ، مع نشاط للرياح وفرص للأمطار على عدة مناطق، وسط أجواء خريفية مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

- طقس خريفي يميل للبرودة

أوضحت الأرصاد أن البلاد تتأثر بأجواء معتدلة نهارًا على معظم الأنحاء، مع شعور ببرودة الطقس خلال الساعات المتأخرة من الليل، خاصة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- أمطار متوسطة ورعدية على السواحل

تتوقع الهيئة سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية، وذلك على فترات متقطعة خلال يوم السبت.

- أمطار على الوجه البحري والسواحل الغربية

كما أشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

- شبورة مائية كثيفة

تسود شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى:

السواحل الشمالية

الوجه البحري

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وسط سيناء

شمال الصعيد

وقد تحذر الهيئة من شبورة كثيفة قد تؤثر على الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 نوفمبر 2025

القاهرة: 16 صغرى – 25 عظمى

السواحل الشمالية: 16 صغرى – 24 عظمى

شمال الصعيد: 13 صغرى – 25 عظمى

جنوب الصعيد: 16 صغرى – 27 عظمى

نصائح هامه من الأرصاد الجوية للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار الرعدية، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد بدءا من غد السبت وهى:

1-تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2-عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

3-يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية .

4- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

5-يفضّل التواجد داخل اى مبنى سكنى أثناء سقوط الأمطار.

