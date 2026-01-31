طقس اليوم ارتفاع ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة والصغرى بالقاهرة 16

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد، اليوم السبت 31 يناير 2026، لموجة دفء نسبية، مع ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق بمعدل يتراوح بين درجة وثلاث درجات.

أجواء معتدلة نهارًا وانخفاض ليلي

وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا، لتسود أجواء باردة نسبيًا في الساعات الأولى من الصباح.

رياح نشطة تزيد الإحساس بالبرودة

وأوضحت الأرصاد أن نشاط الرياح يشمل مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، إلى جانب شمال الصعيد وسيناء، ما قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال الليل.

أتربة محتملة على المناطق المكشوفة

ونبهت الهيئة إلى احتمالية إثارة الرمال والأتربة ببعض المناطق المكشوفة، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: 25 درجة عظمى – 16 درجة صغرى

الإسكندرية: 25 درجة عظمى – 14 درجة صغرى

مطروح: 24 درجة عظمى – 13 درجة صغرى

سوهاج: 28 درجة عظمى – 12 درجة صغرى

قنا: 28 درجة عظمى – 12 درجة صغرى

أسوان: 29 درجة عظمى – 14 درجة صغرى.

- الأرصاد تحذر المواطنين وتوجه إرشادات للتقلبات الجوية:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، تضمنت:

متابعة النشرات الجوية والتنبيهات العاجلة باستمرار.

ارتداء الملابس المناسبة لليلة والصباح الباكر.

توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافات أمان كافية.

الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة وقت الرياح.

عدم التخفيف المبالغ فيه للملابس للأطفال وكبار السن.

تأجيل الأنشطة البحرية والصيد عند اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وأكدت الأرصاد أن الالتزام بهذه الإرشادات يحافظ على سلامة المواطنين ويقلل المخاطر الناتجة عن الطقس غير المستقر.

