الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ورياح ترابية واضطراب الملاحة الاثنين

تشهد الأحوال الجوية اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026 ، حالة من التباين الحراري الملحوظ، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، يقابله تحسن نسبي ودفء مؤقت خلال ساعات النهار، خاصة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

القاهرة تسجل أدنى حرارة 11 درجة

وأوضحت بيانات هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القاهرة تبلغ 11 درجة مئوية، وسط إحساس أكبر بالبرودة نتيجة نشاط الرياح، ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات المساء.

أتربة عالقة على بعض المناطق الجنوبية

وتتكون أتربة عالقة في أجواء جنوب الصعيد، بينما تمتد تأثيرات الرياح المحملة بالرمال إلى شمال البلاد، دون فرص لسقوط أمطار، مع استقرار نسبي في الأجواء خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة في أبرز المدن

- القاهرة الكبرى

القاهرة: العظمى 24° – الصغرى 11°

الجيزة: العظمى 24° – الصغرى 11°

القليوبية: العظمى 23° – الصغرى 10°

الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: العظمى 23° – الصغرى 11°

البحيرة: العظمى 23° – الصغرى 10°

كفر الشيخ: العظمى 22° – الصغرى 10°

دمياط: العظمى 22° – الصغرى 11°

الدقهلية: العظمى 23° – الصغرى 10°

الغربية: العظمى 23° – الصغرى 10°

المنوفية: العظمى 23° – الصغرى 10°

الشرقية: العظمى 24° – الصغرى 11°

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: العظمى 24° – الصغرى 10°

السويس: العظمى 24° – الصغرى 11°

بورسعيد: العظمى 22° – الصغرى 12°

شمال سيناء: العظمى 21° – الصغرى 9°

جنوب سيناء: العظمى 25° – الصغرى 14°

- الوجه القبلي (الصعيد)

الفيوم: العظمى 24° – الصغرى 9°

بني سويف: العظمى 24° – الصغرى 8°

المنيا: العظمى 25° – الصغرى 8°

أسيوط: العظمى 25° – الصغرى 7°

سوهاج: العظمى 26° – الصغرى 8°

قنا: العظمى 26° – الصغرى 11°

الأقصر: العظمى 27° – الصغرى 11°

أسوان: العظمى 27° – الصغرى 12°

-مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 25° – الصغرى 14°

سفاجا: العظمى 26° – الصغرى 13°

مرسى علم: العظمى 27° – الصغرى 15°

شلاتين: العظمى 28° – الصغرى 16°

حلايب: العظمى 27° – الصغرى 17°

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

