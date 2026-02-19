السكة الحديد تعدل مواعيد القطارات تزامناً مع شهر رمضان 2026

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد عدد من القطارات على مختلف الخطوط، بما يتوافق مع مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، لتيسير حركة الركاب وضمان وصولهم في أوقات مناسبة.

أبرز التعديلات على خطوط الوجه البحري

قطار 3017 (ثالثة مكيفة) القاهرة – المنصورة: وقوف بمحطتي قويسنا وبركة السبع.



قطار 925 مكيف القاهرة – طنطا: القيام الساعة 18:45، الوصول 20:10.



قطار 1915 سياحي القاهرة – المنصورة: القيام 15:20، الوصول 17:40.



قطار 586 / 587 مكيف الإسكندرية – المنصورة: القيام 14:20، الوصول 17:30.



قطار 297 إكسبريس طنطا – المنصورة: إضافة وقوف بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب.



قطارات 268 و59 و63 (ركاب) المنصورة – طنطا / طنطا – المنصورة: تعديل مواعيد القيام والوصول لضمان تزامن أفضل مع أوقات الإفطار.

تعديل مواعيد قطارات الجيزة والفيوم

قطار 134 الجيزة – الفيوم: القيام 12:05، الوصول 15:00.



قطار 147 الفيوم – الجيزة: القيام 13:30، الوصول 16:00.



قطار 145 الفيوم – الواسطى: القيام 20:35، الوصول 21:30.

تعليق الهيئة

قررت الهيئة إيقاف تشغيل قطاري تالجو رقم 2026 و2027 (القاهرة – الإسكندرية والعكس) طوال أيام رمضان، مع التشديد على متابعة حركة القطارات يوميًا، وضمان جاهزية العربات ونظافتها قبل كل رحلة.

وأكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، أن جميع القطارات ستعود لمواعيدها الأصلية بعد انتهاء الشهر الكريم.

نصائح للركاب:

الحجز المسبق مهم خاصة للقطارات التالجو وVIP.

يمكن متابعة أي تغييرات لحظية عبر الخط الساخن: 1661 من المحمول أو 09000661 من الأرضي.