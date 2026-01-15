ننشر مواعيد القطارات اليوم الخميس 15 يناير 2026 لخطوط الوجهين القبلي والبحري

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار العمل بجداول التشغيل المعتمدة لرحلات القطارات، اليوم الخميس 15 يناير 2026، على جميع خطوط الوجهين القبلي والبحري، دون إدخال أي تعديلات، وذلك في إطار حرصها على انتظام حركة السفر وتيسير تنقل المواطنين بين المحافظات.

وأكدت الهيئة التزام جميع القطارات بالمواعيد المقررة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لغرف التحكم والتشغيل على مدار الساعة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنظمة، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد من الركاب على القطارات باعتبارها وسيلة نقل موثوقة واقتصادية.

ويواصل موقع «الموجز» تقديم خدمة إخبارية شاملة لقرائه، من خلال نشر مواعيد القطارات المكيفة والروسية التي تتطلب الحجز المسبق، اعتمادًا على البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة السكك الحديدية، بما يساعد الركاب على التخطيط المسبق لرحلاتهم بكل سهولة ووضوح.

حركة القطارات اليوم الخميس بالجداول المعتمدة رسميًا

- قطارات «تالجو» الفاخرة

قطار 2022 الإسكندرية ⇐ القاهرة (5:50 ص)

قطار 2025 القاهرة ⇐ الإسكندرية (8:00 ص)

قطار 2023 القاهرة ⇐ الإسكندرية (2:00 ظ)

قطار 2024 الإسكندرية ⇐ القاهرة (2:00 ظ)

قطار 2027 القاهرة ⇐ الإسكندرية (7:00 م)

قطار 2026 الإسكندرية ⇐ القاهرة (6:50 م)

- خط القاهرة ⇐ الإسكندرية

903 (6:00 ص) – 901 (8:10 ص) – 905 (9:00 ص) – 911 (10:00 ص) – 913 (12:30 ظ) – 917 (2:00 ظ) – 919 (2:25 ظ) – 915 (3:35 ع) – 925 (5:10 م) – 921 (6:00 م) – 923 (6:00 م) – 931 (8:15 م).

- خط الإسكندرية ⇐ القاهرة

902 (6:00 ص) – 906 (7:00 ص) – 900 (8:15 ص) – 912 (11:30 ص) – 914 (1:00 ظ) – 916 (2:00 ظ) – 922 (3:30 ع) – 928 (3:00 م) – 930 (8:10 م) – 18 روسي (1:10 ظ) – 28 روسي (8:20 م).

- خط القاهرة ⇐ الصعيد (أسيوط – الأقصر – أسوان)

978 (6:30 ص) – 980 (8:00 ص) – 2010 (10:00 ص) – 982 (12:00 ظ) – 986 (1:00 ظ) – 2006 (5:15 ع) – 2012 (5:30 ع) – 988 (7:00 م) – 2014 (9:00 م) – 976 (9:30 م) – 996 (10:00 م).

- القطارات الروسي (القاهرة ⇐ الصعيد)

974 (5:30 ص) – 1006 (6:00 ص) – 80 (8:30 ص) – 1004 (9:30 ص) – 160 (12:15 ظ) – 972 (2:20 ظ) – 188 (6:00 م) – 1012 (8:20 م).

- خط أسوان ⇐ القاهرة

2011 (5:15 ص) – 981 (5:30 ص) – 983 (7:30 ص) – 2013 (2:30 ظ) – 2007 (3:15 ع) – 2015 (4:00 م) – 1903 (5:00 م) – 997 (8:45 م) – 989 (11:00 م).

- القطارات الروسي (أسوان ⇐ القاهرة)

81 (4:30 ص) – 1013 (1:50 ظ) – 1015 (5:30 م) – 187 (6:30 م) – 1011 (11:20 م).

- القطارات الممتدة بين الإسكندرية ⇐ الصعيد

88 الإسكندرية ⇐ أسوان (5:00 م) – 89 أسوان ⇐ الإسكندرية (11:15 ص) – 164 الإسكندرية ⇐ أسوان (12:00 ظ) – 2008 الإسكندرية ⇐ أسوان (7:00 م) – 1009 الإسكندرية ⇐ أسوان (8:25 ص) – 158 الإسكندرية ⇐ الأقصر (7:15 ص) – 935 الأقصر ⇐ الإسكندرية (10:30 م).

- في إطار تطوير خدمات النقل وتيسير إجراءات السفر، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توفير عدة طرق لحجز تذاكر القطارات والدفع بمرونة لتجنب التكدس أمام شبابيك التذاكر، وتشمل:

طرق الحجز:

شبابيك التذاكر بمحطات الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الحجز الإلكتروني عبر موقع الهيئة: رابط الحجز.

تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways على Play Store وApp Store.

وكلاء شركات التحصيل الإلكتروني: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرها.

الحجز الصوتي للقطارات المكيفة والفاخرة عبر 1661 من المحمول أو 09000661 من الأرضي.

مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا.

ماكينات الحجز الذاتية TVM في بعض المحطات الرئيسية.

طرق الدفع:

نقديًا في جميع شبابيك ومكاتب الحجز.

إلكترونيًا عبر بطاقات Visa & Master على شبابيك المحطات، الموقع الإلكتروني، والتطبيق.

الدفع نقديًا أو إلكترونيًا لدى وكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتقديم أفضل مستوى خدمة للركاب، ضمن خطط الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

