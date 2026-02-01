صرف معاشات شهر فبراير 2026 رسميًا اليوم الأحد لـ11.5 مليون مستفيد

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صباح اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، صرف معاشات شهر فبراير لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات يتم وفق جدول زمني منتظم، يراعي التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع إتاحة العديد من القنوات الرسمية لصرف المستحقات دون تزاحم أو مشقة.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026 في مصر

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المعاشات، بما يضمن سهولة الوصول إليها في جميع أنحاء الجمهورية، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

فروع البنوك التي تتيح خدمة صرف المعاشات مباشرة.

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام باستخدام القنوات الإلكترونية المتاحة، لتقليل التكدس والحفاظ على سلامة المواطنين.

أخطاء شائعة تؤدي إلى وقف صرف المعاشات 2026

حذرت الهيئة من مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها بعض المستفيدين، وقد تؤدي إلى إيقاف صرف المعاش بشكل مفاجئ، ومن أبرزها:

عدم الإبلاغ عن الزواج أو الالتحاق بعمل .

. عدم تحديث بيانات الأبناء الطلاب بعد بلوغ سن 21 عامًا أو انتهاء الدراسة.

أو انتهاء الدراسة. التأخر في تقديم المستندات الخاصة بإثبات العجز الطبي .

. الجمع بين أكثر من معاش دون الالتزام بقواعد أولوية الاستحقاق .

. عدم التقدم بطلب صرف المنحة المستحقة بعد قطع المعاش.

وأكدت الهيئة أن تحديث البيانات بشكل دوري يضمن استمرار صرف المعاش دون انقطاع.

الحالات التي يُقطع فيها المعاش وفقًا لقانون التأمينات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، في المادة 105، الحالات التي يتم فيها قطع المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالي لوقوع السبب، وتشمل:

وفاة المستحق .

. زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت .

. بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا ، ويُستثنى من ذلك: العاجز عن الكسب حتى زوال سبب العجز. الطالب حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 عامًا ، مع استمرار الصرف حتى نهاية العام الدراسي. الحاصل على مؤهل نهائي حتى العمل أو بلوغ سن 26 عامًا للمؤهل العالي، و24 عامًا للمؤهلات الأقل.

، ويُستثنى من ذلك: استحقاق معاش آخر، مع الالتزام بقواعد الأولوية القانونية.

التأمينات تدعو لتحديث البيانات لتفادي وقف المعاش

ناشدت الهيئة القومية للتأمينات جميع أصحاب المعاشات والمستحقين بضرورة تحديث بياناتهم بشكل منتظم، سواء من خلال مكاتب التأمينات أو القنوات الرقمية المتاحة، لتفادي أي مشكلات تتعلق بوقف الصرف أو تأخير المستحقات.

وأكدت أن الدولة تواصل تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.