تعرف على مواعيد الأذان اليوم الأحد 1 فبراير 2026 بالمحافظات

يبحث العديد من المواطنين مع بداية كل يوم عن مواعيد الأذان، التزامًا بأداء الشعائر الدينية في مواقيتها الصحيحة، لا سيما مع الاختلافات الزمنية الطفيفة التي تطرأ على مواقيت الصلاة بين يوم وآخر، واختلافها من محافظة لأخرى.



وانطلاقًا من دوره الخدمي، يحرص موقع «الموجز» على توفير جدول محدث لمواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 فبراير 2026، في مجموعة من محافظات الجمهورية، اعتمادًا على المصادر الرسمية المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الموقع على تقديم محتوى دقيق وموثوق، يلبّي احتياجات القراء اليومية، ويساعدهم على تنظيم أوقاتهم بما يتوافق مع مواعيد الأذان والصلوات الخمس.



مواعيد الأذان اليوم الأحد 1 فبراير 2026 بالمحافظات

ننشر مواقيت الصلاة لجميع محافظات الجمهورية

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:11 م، العصر 3:19 م، المغرب 5:42 م، العشاء 6:59 م

الجيزة: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:11 م، العصر 3:19 م، المغرب 5:42 م، العشاء 6:59 م

القليوبية: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:11 م، العصر 3:18 م، المغرب 5:41 م، العشاء 6:58 م

الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:16 م، العصر 3:22 م، المغرب 5:46 م، العشاء 7:04 م

مطروح: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:27 م، العصر 3:30 م، المغرب 5:55 م، العشاء 7:15 م

- إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:10 م، العصر 3:18 م، المغرب 5:41 م، العشاء 6:58 م

طنطا: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:11 م، العصر 3:19 م، المغرب 5:42 م، العشاء 6:59 م

الزقازيق: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:10 م، العصر 3:18 م، المغرب 5:41 م، العشاء 6:58 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:15 م، المغرب 5:38 م، العشاء 6:55 م

السويس: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:14 م، المغرب 5:37 م، العشاء 6:54 م

العريش: الفجر 5:12 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:09 م، المغرب 5:32 م، العشاء 6:49 م

- الوجه القبلي (الصعيد)

المنيا: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:18 م، المغرب 5:39 م، العشاء 6:54 م

أسيوط: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:17 م، المغرب 5:37 م، العشاء 6:52 م

سوهاج: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:12 م، العصر 3:17 م، المغرب 5:38 م، العشاء 6:53 م

قنا: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:13 م، المغرب 5:35 م، العشاء 6:49 م

أسوان: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:11 م، المغرب 5:34 م، العشاء 6:47 م

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:18 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:11 م، المغرب 5:34 م، العشاء 6:50 م

سفاجا: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:10 م، المغرب 5:33 م، العشاء 6:49 م.



شروط صحة الصلاة

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

