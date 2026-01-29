ننشر مواعيد الصلاة اليوم الخميس 29 يناير 2026 في محافظات مصر

تحظى مواقيت الصلاة باهتمام واسع من المواطنين على مدار اليوم ، في ظل التغيرات البسيطة التي تطرأ على مواعيد الأذان من وقت لآخر، وهو ما يدفع الكثيرين، خاصة العاملين والمسافرين، إلى متابعتها بدقة لضمان أداء الفروض في أوقاتها.

وفي هذا الإطار، يستعرض لكم متابعينا موقع «الموجز» مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 يناير 2026، في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، ضمن خدمة إخبارية يومية تهدف إلى تزويد القراء بالمعلومات الدقيقة والمحدثة.

مواقيت الصلاة الخميس 29 يناير 2026

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م

الجيزة: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م

القليوبية: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:15 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م

بورسعيد: الفجر 5:11 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م

دمياط: الفجر 5:14 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م

مطروح: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م

-إقليم الدلتا

طنطا: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

دمنهور: الفجر 5:18 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م

شبين الكوم: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:15 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م

السويس: الفجر 5:14 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م

شمال سيناء (العريش): الفجر 5:10 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م

- الوجه القبلي (الصعيد)

أسيوط: الفجر 5:13 ص، الظهر 12:38 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م

سوهاج: الفجر 5:14 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م

قنا: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:04 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م

الأقصر: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م

أسوان: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:45 م، العصر 4:07 م، المغرب 6:37 م، العشاء 7:52 م

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:10 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م

رأس غارب: الفجر 5:12 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م

حلايب: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:44 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م

شلاتين: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:08 م، المغرب 6:38 م، العشاء 7:53 م

شروط صحة الصلاة

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

