الأرصاد تحذر من برودة قاسية وشبورة صباحية واضطراب الرؤية بعدة مناطق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026 ، حيث تشهد أغلب أنحاء البلاد أجواء شديدة البرودة، خاصة خلال فترتي الصباح الباكر والليل.

- شبورة كثيفة تمتد لعدة محافظات

وأشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة من الثانية فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، تشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤثر بشكل مباشر على حركة السير.

- سحب منخفضة وأمطار خفيفة محتملة

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على فترات متقطعة.

- فروق حرارية واضحة بين الليل والنهار

تشهد البلاد ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة نهارًا، يعقبه انخفاض حاد ليلًا، ما يزيد الإحساس بالبرودة، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 20° – الصغرى 12°

الإسكندرية: العظمى 19° – الصغرى 12°

مطروح: العظمى 18° – الصغرى 10°

سوهاج: العظمى 22° – الصغرى 7°

قنا: العظمى 23° – الصغرى 9°

أسوان: العظمى 24° – الصغرى 10°

- نصائح هامة للمواطنين من هيئة الأرصاد الجوية

توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خصوصًا خلال فترات الليل والصباح المبكر، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

تجنب التعرّض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة، خاصة كبار السن والأطفال.

حماية المزروعات من الصقيع في المناطق المعرضة لانخفاض شديد في درجات الحرارة، واتخاذ التدابير الزراعية المناسبة.

متابعة النشرات الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد أولًا بأول للاطلاع على أي تحديثات أو تحذيرات جديدة.

تأجيل السفر في الساعات المبكرة من الصباح قدر الإمكان، خاصة في المناطق التي تشهد شبورة كثيفة أو ضبابًا .

