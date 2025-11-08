تقديم موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 رسميًا.. التفاصيل وجدول الصرف الكامل

ازدادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث حول موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 بعد إعلان وزارة المالية رسميًا تفاصيل جدول الصرف الجديد للعاملين بالدولة، حيث أكدت الوزارة أن صرف مرتبات نوفمبر 2025 تسعي لتخفيف الأعباء عن الموظفين قبل نهاية العام، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 رسميًا

من المقرر صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين بالدولة اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر 2025، على أن تستمر عملية الصرف لعدة أيام متتالية لتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، كما أعلنت الوزارة عن صرف المتأخرات والمستحقات الخاصة بمرتبات نوفمبر 2025 أيام 6 و9 و10 نوفمبر، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تأخير.

وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 تم تحديده بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان انسيابية عملية الصرف، سواء من خلال البنوك، أو البريد المصري، أو المحافظ الإلكترونية، أو ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في المحافظات.

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2025 للموظفين

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات نوفمبر 2025 سيتم وفق جدول محدد يشمل العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وسيبدأ الصرف من يوم 24 نوفمبر، ويستمر حتى يوم 28 نوفمبر. كما أكدت الوزارة أنه تم توجيه جميع الجهات المعنية بضرورة إخطار العاملين بمواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2025 وفق الجداول المعلنة، لتفادي الزحام وضمان الالتزام بالإجراءات المنظمة.

ويأتي تحديد موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 مبكرًا كجزء من خطة الحكومة لتيسير شؤون المواطنين وتخفيف الضغوط المالية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والاستعداد لموسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية بنهاية العام.

أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات نوفمبر 2025 سيكون متاحًا عبر عدة قنوات لتسهيل العملية على الموظفين، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية والخاصة.

فروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

المحافظ الذكية على الهواتف المحمولة.

فروع البنوك الحكومية لمن يفضلون السحب المباشر.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الموظفين بالمواعيد المعلنة في جدول مرتبات نوفمبر 2025 لتجنب الازدحام في أماكن الصرف.

زيادة المرتبات وانعكاسها على مرتبات نوفمبر 2025

وأشارت الوزارة إلى أن مرتبات نوفمبر 2025 ستُصرف وفق الزيادات التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 7000 جنيه، بينما تراوحت الزيادة الشهرية بين 1100 و1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. وتؤكد وزارة المالية أن صرف مرتبات نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة يأتي ضمن خطة تحسين الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تقديم موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

بهذا القرار، تكون وزارة المالية قد أكدت بشكل رسمي تقديم موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 ليبدأ في الرابع والعشرين من الشهر بدلًا من نهايته كما جرت العادة، مع صرف المتأخرات قبل منتصف الشهر. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين العاملين من تدبير احتياجاتهم مبكرًا قبل نهاية العام الدراسي واقتراب موسم الأعياد، وهو ما يعكس توجه الدولة الدائم نحو دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.