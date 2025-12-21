رسميًا.. جدول امتحانات الترم الأول 2026 بالقاهرة لجميع المراحل التعليمية

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 لكافة المراحل التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم سير الامتحانات وتوفير مناخ آمن ومستقر للطلاب، خاصة مع تزايد معدلات البحث عن مواعيد امتحانات الترم الأول 2026 بالقاهرة وجدول الامتحانات الرسمي لكل صف دراسي، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ستعمل على توفير جميع التيسيرات اللازمة لضمان انتظام الامتحانات داخل المدارس، مع التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والصحية، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

توجيهات مشددة من محافظ القاهرة لضمان انضباط الامتحانات

وشدد الدكتور إبراهيم صابر على مجموعة من التعليمات الصارمة لضمان سير الامتحانات دون معوقات، أبرزها:

الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية والوقائية داخل اللجان.

تعقيم الفصول الدراسية ومقار الامتحانات بشكل دوري.

توفير التهوية الجيدة داخل المدارس.

تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

التعامل الفوري مع أي شكاوى ترد من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان العدالة التعليمية، مع الحفاظ على الانضباط داخل اللجان.

مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالقاهرة

من جانبها، أعلنت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل ستُعقد في المواعيد التالية:

السبت 3 يناير 2026

الأحد 4 يناير 2026

وأكدت أن هذه الامتحانات ستُجرى وفق الضوابط المعتمدة، مع الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالقاهرة الترم الأول 2026

أوضحت مديرية التعليم بالقاهرة تفاصيل جدول امتحانات المرحلة الابتدائية، والتي جاءت كالتالي:

الصف الثالث الابتدائي وما يعادله:

من السبت 10 يناير حتى الاثنين 12 يناير 2026.

من السبت 10 يناير حتى الاثنين 12 يناير 2026. الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها:

من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026.

وتُعقد الامتحانات داخل المدارس وفق الجداول المعتمدة بكل إدارة تعليمية، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من الوزارة.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية بالقاهرة

وفيما يتعلق بالمرحلة الإعدادية، حددت المديرية مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

امتحانات النقل للإعدادي العام والرياضي والمهني:

من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026.

من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026. امتحانات الشهادة الإعدادية (عام – رياضي – مهني – صم – مكفوفين):

من الخميس 15 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026.

وأكدت المديرية توفير جميع التيسيرات اللازمة لطلاب الدمج وذوي الهمم داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

مواعيد امتحانات التعليم الفني والثانوي العام

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مواعيد امتحانات المراحل التالية:

امتحانات النقل للتعليم الفني:

من السبت 10 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026.

من السبت 10 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026. امتحانات النقل للتعليم الثانوي العام وما يعادلها:

من السبت 10 يناير حتى الخميس 15 يناير 2026.

أيام توقف الامتحانات الرسمية بالقاهرة

أشارت المديرية إلى توقف الامتحانات في المواعيد التالية:

6 و7 و8 يناير 2026 بمناسبة أعياد الميلاد.

بمناسبة أعياد الميلاد. الاثنين 19 يناير 2026 بمناسبة عيد الغطاس.

وأكدت أن هذه الإجازات سيتم مراعاتها رسميًا عند إعداد الجداول التفصيلية للامتحانات داخل الإدارات التعليمية.

استعدادات مديرية التعليم بالقاهرة لامتحانات الترم الأول

وفي ختام البيان، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة:

الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بجميع الإدارات.

تفعيل غرف العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة.

التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والأحياء.

تطبيق اللوائح المنظمة ومنع الغش بكل حزم.

ويأتي اعتماد جدول امتحانات الترم الأول 2026 بالقاهرة في إطار خطة شاملة لضمان سير الامتحانات بانضباط، وتحقيق مصلحة الطلاب في المقام الأول.