الرمان.. الياقوت الأحمر الذي يصفه الأطباء بالفاكهة المثالية لصحة أفضل

يعد الرمان من أكثر الفواكه فائدة للصحة العامة، إذ لا يقتصر دوره على إضفاء لمسة جمالية على الأطباق بفضل بذوره الحمراء الياقوتية، بل يمثل مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تساهم في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

التركيبة الغذائية للرمان

يحتوي نصف كوب من بذور الرمان (87 جرامًا تقريبًا) على 72 سعرة حرارية، 3.5 جرام من الألياف، 1.5 جرام من البروتين، و1 جرام من الدهون. كما يوفر فيتامين C، الفولات، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، والحديد، إلى جانب مضادات أكسدة قوية وأحماض دهنية ومركبات نباتية مضادة للالتهابات.



فوائد صحية مذهلة

الرمان يُعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات الطبيعية المفيدة للصحة، ويُعرف بقدرته على الوقاية من العديد من الأمراض وتعزيز المناعة.

إليك أبرز فوائده الصحية:

1- دعم صحة القلب

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار.

يساهم في تحسين تدفق الدم والوقاية من تصلب الشرايين.



2- تقوية المناعة

غني بفيتامين C ومركبات نباتية تعزز مناعة الجسم ضد العدوى.



3- مكافحة الالتهابات

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.



4- الوقاية من السرطان

بعض الدراسات تشير إلى أن الرمان قد يبطئ نمو خلايا سرطانية معينة، خاصة سرطان البروستاتا والثدي.



5- تحسين الهضم

بذور الرمان مصدر جيد للألياف، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.



6- تعزيز صحة الجلد

مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساهم في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة وأضرار أشعة الشمس.



7- خفض ضغط الدم

عصير الرمان يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بفضل تأثيره على الأوعية الدموية.



8- دعم الذاكرة وصحة الدماغ

بعض الأبحاث تربط استهلاك الرمان بتحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة مع التقدم في العمر.



عصير الرمان.. بديل مغذي مع بعض التحذيرات

عصير الرمان يحتفظ بمعظم فوائده الغذائية، لكنه يفتقر إلى الألياف الموجودة في البذور، ما يستدعي تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

طرق مبتكرة لتناوله

يمكن إضافة بذور الرمان إلى السلطات، الزبادي، العصائر، أو استخدامها كزينة للأطباق المختلفة، مما يمنحها نكهة مميزة وقيمة غذائية إضافية.

